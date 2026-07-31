Od ponedeljka izmenjena trasa linija 6 i 7 kroz Strelište

Pantransport obaveštava javnost da će od ponedeljka 03.08.2026. za vreme izvođenja radova na izgradnji atmosferske i kanalizacione mreže u zoni raskrsnice ulica Cvijićeve i Veljka Vlahovića, autobusi Pantransporta na linijama 6 Centar – Strelište – RNP i 7 Jabuka – Strelište – RNP saobraćati izmenjenom trasom kroz naselje Strelište.

Iz smera centra grada vozila će se kretati redovnom trasom do ulice Veljka Petrovića, zatim izmenjeno kroz ulicu Bore Stankovića iz koje će skretati udesno u Cvijićevu ulicu, potom ulicama Cvijićeva, Jovana Bijelića, Dušana Petrovića Šaneta i dalje redovnom trasom.

Ista trasa predviđena je i u suprotnom smeru.

Usled ovih promena van primene ostaju stajališta u ulici Veljka Petrovića za oba smera, kao i stajališta kod OŠ „Mika Antić“ u ulici Veljka Vlahovića, takođe za oba smera.

Iz smera centra grada prema RNP uvodi se privremeno stajalište u ulici Bore Stankovića u zoni prekoputa kućnog broja 41, a neposredno ispred raskrsnice sa Cvijićevom.

Uvodi se privremeno stajalište i za smer prema centru grada u ulici Bore Stankovića u zoni kućnog broja 41, odnosno neposredno nakon raskrsnice sa ulicom Cvijićeva.

Prema dostupnim informacijama, izvođenje radova, samim tim i izmena uobičajene trase linija 6 i 7 potrajaće oko mesec dana

(Pančevac)