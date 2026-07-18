Koković posle Radničkog: Dobili smo veoma zahtevan meč

Trener Železničara Radomir Koković sumirao je utiske posle utakmice sa niškim Radničkim u kojoj je njegov tim slavio rezultatom 2:1 na startu nove sezone u Superligi Srbije.

– Pre svega, čestitam ekipi Radničkog iz Niša i kolegi Neđiću na kvalitetnoj utakmici. Mislim da su odigrali zaista dobro i da, po svemu prikazanom, nisu zaslužili da izgube. Ušli smo u meč veoma stegnuto, sa lošom energijom, a upravo je energija bila jedan od ključnih uslova za dobru igru danas. Radnički je u prvom poluvremenu praktično pokupio svaku drugu loptu, mi nismo uspevali da obezbedimo ni prvu ni drugu, ušli smo u haos. Iz tog haosa nismo uspeli da se konsolidujemo, da uspostavimo balans i kontrolu, što je inače jedna od osnovnih odlika naše igre. Osim akcije iz koje smo postigli gol, prvo poluvreme nije bilo na nivou koji želimo – počeo je Koković izlaganje.

Potom se osvrnuo nad drugo poluvreme.

– U nastavku je izgledalo nešto bolje. Postigli smo zaista lep gol za 2:1, a nakon toga, da li zbog nedostatka energije, velikog grča ili pritiska uloge favorita, opredelili smo se da po svaku cenu sačuvamo prednost. Pred kraj smo uveli i trećeg centralnog beka kako bismo zatvorili utakmicu i u tome smo uspeli. Čestitam mojim igračima jer su pronašli način da pobede jednu veoma zahtevnu utakmicu. Ovaj meč ostavljamo iza sebe i već od večeras počinjemo pripreme za evropski izazov i duel protiv Brage u sredu – zaključio je Koković,

Železničar u narednoj utakmici dočekuje Bragu u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije u sredu od 21 sat.

(FK Železničar)

Trijumf Železničara na startu nove sezone