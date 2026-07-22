Pančevci, zatvorite prozore: U petak uveče akcija prskanja komaraca

Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „EKO-SAN PLUS” d.o.o. izvršiće tretman suzbijanja odraslih komaraca na teritoriji Grada Pančeva u petak, 24. jula, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Kako se navodi u obaveštenju, akcija će se sprovesti ukoliko se za to stvore povoljni meteorološki uslovi. Tretman će biti izveden uređajima sa zemlje u periodu od 19 do 23 časa.

Nadležni napominju da će u pojedinim delovima grada biti izvedeno zadimljavanje, zbog čega se apeluje na građane da prilagode svoje kretanje.

Takođe, posebno se mole pčelari da preduzmu sve neophodne mere zaštite svojih pčela tokom trajanja tretmana kako bi se sprečile neželjene posledice.

(Pančevac)