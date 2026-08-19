Pančevo Vesti

Investicija od 4 mlrd: Pušten u rad novi kolosek u Rafineriji

11:53

19.08.2026

Podeli vest:

Foto: NIS
Foto: NIS

U Rafineriji nafte Pančevo pušten je u rad modernizovani industrijski kolosek, a vrednost ove investicije iznosi gotovo 3,8 milijardi dinara. Rekonstrukcijom koloseka unapređena je bezbednost, postignut pun kapacitet železničke ranžirne stanice za prijem i otpremu vozova i povećana logistička efikasnost pančevačke rafinerije. Projekat je podrazumevao kompletnu rekonstrukciju, zamenu donjeg i gornjeg stroja postojećih koloseka, kao i dogradnju pet novih.

Foto: NISFoto: NIS

Pored radova na rekonstrukciji i izgradnji novih koloseka ukupne dužine 9.120 metara, izvršena je i ugradnja 47 novih skretnica i dodatnog dvostrukog ukrštaja. Izvršena je i izgradnja nove platforme za pregled i održavanje vagon cisterni u dužini od 200 metara, sa ugradnjom 24 mobilne pasarele za pristup vagonima, koje omogućavaju bezbedan i siguran rad osoblja. Projekat je obuhvatio i postavljanje pripadajućih elektroinstalacija, kao i kompletnu implementaciju sistema za detekciju gasova, dojavu i gašenje požara, na celom železničkom utakalištu i istakalištu. U potpunosti je rekonstruisan, zamenjen i dograđen sistem dreniranja i odvodnjavanja atmosferskih voda sa pripadajućim retenzijama, na kojima su ugrađeni novi separatori za prečišćavanje.

Foto: NISFoto: NIS

Završetak rekonstrukcije industrijskog koloseka, čiji su glavni radovi započeti u februaru 2024. godine, pored usklađivanja tehničkog stanja industrijskog koloseka sa zakonskom regulativom, unapređuje bezbednost i omogućava povećanje dozvoljenog osovinskog opterećenja koloseka, uz mogućnost prijema većeg broja vagon cisterni u Rafineriji nafte Pančevo za utovar i manipulaciju.
„Modernizacija industrijskog koloseka predstavlja jednu od najznačajnijih infrastrukturnih investicija u Rafineriji nafte Pančevo.

Foto: NISFoto: NIS

Projekat je bio veoma zahtevan i komleksan, posebno zbog činjenice da su se radovi izvodili bez prekida saobraćaja i bez zaustavljanja procesa prijema i otpreme derivata iz pančevačke rafinerije. Ovom investicijom smo modernizovali infrastrukturu i uskladili je sa najvišim bezbednosnim i tehničkim standardima i stvorili uslove za pouzdaniji, efikasniji i fleksibilniji transport naftnih derivata“, rekao je Vladimir Gagić, direktor Bloka Prerada kompanije NIS.

Foto: NISFoto: NIS

Industrijski kolosek u Rafineriji nafte Pančevo izgrađen je 1968. godine, iste godine kada je rafinerija počela da radi, i predstavlja jednu od ključnih transportnih arterija za otpremu derivata. Železničkim saobraćajem se godišnje otpremi do 14.000 vagona, sa ukupnim obimom od oko 750.000 tona naftnih derivata.

(Pančevac)

Tagovi

kompanija NIS Pančevo Rafnerija

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.