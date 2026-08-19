Pančevo: Tretman suzbijanja komaraca u četvrtak,pčelari da zaštite košnice

PANČEVO – Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „EKO-SAN PLUS“ d.o.o. Beograd-Zemun izdalo je zvanično obaveštenje za javnost i medije u Pančevu o predstojećoj akciji tretiranja i suzbijanja komaraca na teritoriji grada.

Akcija suzbijanja odraslih komaraca biće sprovedena sutra, u četvrtak 20. avgusta 2026. godine, pod uslovom da se za to stvore povoljni meteorološki uslovi.

Tretman sa zemlje i zadimljavanje

Kako se navodi u saopštenju, suzbijanje će se vršiti u večernjim satima:

Vreme akcije: Od 20 do 23 časova. Način izvođenja: Tretman će biti izveden uređajima sa zemlje. Napomena: U pojedinim delovima Pančeva biće izvedeno i intenzivno zadimljavanje.



Hitno upozorenje za pčelare

Iz preduzeća „EKO-SAN PLUS“ upućuju poseban i hitan apel svim pčelarima sa teritorije Grada Pančeva i okoline da tokom navedenog perioda preduzmu sve neophodne mere zaštite pčela i obezbede svoje košnice kako bi se sprečile neželjene posledice.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika (kiša ili jak vetar), tretman će verovatno biti odložen, o čemu će javnost biti naknadno obaveštena.