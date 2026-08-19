Borba sa vatrenom stihijom u Peščari: Stotine spasilaca na terenu

KOVIN / DELIBLATSKA PEŠČARA – Požar na području Deliblatske peščare, na delu teritorije opštine Kovin, i dalje je aktivan i pod stalnim nadzorom. Vatrena stihija je do sada zahvatila ogromnu površinu od preko 3.500 hektara.

Tokom jučerašnjeg dana, usled jakog i pojačanog vetra, na širem području oko izletišta Čardak izbila su tri nova žarišta u okviru postojećeg požara. Brzom i požrtvovanom reakcijom ekipa na terenu, sva tri žarišta su uspešno sanirana i stavljena pod kontrolu,navodi se u saopštenju Štaba za vanredne situacije.

Vetar diktira situaciju na terenu

Istovremeno, celog dana se intenzivno radilo na gašenju i sanaciji vatre na potezu preko Šušaričkog puta. Vetar trenutno duva u suprotnom pravcu. To značajno usporava širenje vatrene linije i pomaže spasiocima da zadrže požar u postojećim okvirima.

Ipak, situacija je i dalje veoma ozbiljna. Na putu od Dubovca ka Beloj Crkvi, jak nalet vetra je prebacio vatru preko šumskog proseka širokog više od 100 metara. Nakon toga, požar je izbio prema Dunavu, kod takozvane „I“ linije.

Podignute sve službe: Vatrogasci iz cele Srbije, Vojska i brodovi

Na gašenju i lokalizaciji požara angažovana je armija ljudi i ogroman broj mehanizacije iz cele zemlje. Na terenu se nalazi ukupno 170 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sa 57 vozila, kao i specijalna ATV vozila iz čak 21 grada u Srbiji (Pančevo, Beograd, Smederevo, Zrenjanin, Niš, Novi Sad i drugi).

U akciju su uključene i sledeće snage:

Vatrogasni brod sa tri člana posade na Dunavu

85 pripadnika „Vojvodinašuma“ sa 20 vozila i čak 25 teških radnih mašina

34 člana dobrovoljnih vatrogasnih društava sa devet vozila

27 pripadnika Vojske Srbije (specijalci iz 72. brigade, Kopnena vojska i Komanda za obuku) sa osam vozila i inženjerijskom mašinom

21 pripadnik „Srbijavoda“ sa 11 radnih mašina

Osam pripadnika Srpsko-ruskog humanitarnog centra sa tri vozila i mašinom, kao i cisterne JKP „Vodovod“

Na samom licu mesta akcijom koordinira najuži vrh Sektora za vanredne situacije, zajedno sa komandantima vatrogasno-spasilačkih brigada iz Beograda i Vranja.

Odbrana vikend naselja tokom noći

Dežurne ekipe ostale su na terenu tokom cele noći. Nastavlja se danonoćna borba, a plan je da se sa obe strane požara teškom mehanizacijom prave novi šumski proseci i barijere. To će poslužiti kao odbrana kako bi se presekla vatrena stihija i potpuno zaštitilo obližnje vikend naselje. Situacija se prati iz minuta u minut.

(Pančevac)