Opovo: Predsednica održala redovan prijem građana

U kabinetu predsednice Opštine Opovo, Anke Simin Damjanov, održan redovni prijem građana, tokom kojeg su građani imali priliku da u neposrednom razgovoru iznesu svoja pitanja, predloge, inicijative i probleme sa kojima se suočavaju.

Prijemi građana organizuju se kao deo kontinuirane komunikacije lokalne samouprave sa građanima, a kao i do sada, razgovori se održavaju nakon prethodnog zakazivanja i dobijanja termina.

Prijem održan je u Opovu, u kabinetu predsednice Opštine Opovo, gde je građanima omogućeno da svoje teme i pitanja neposredno predstave predsednici opštine.

Direktan razgovor sa građanima predstavlja važan deo rada lokalne samouprave, jer omogućava da se potrebe i problemi stanovnika sagledaju neposredno i da se, u okviru nadležnosti Opštine, zajednički traže moguća rešenja.

Prijemi građana i razgovori sa predsednicom Opštine Opovo Ankom Simin Damjanov biće nastavljeni u kontinuitetu i u narednom periodu, a biće organizovani i u svim naseljenim mestima na teritoriji Opštine Opovo.

Na ovaj način lokalna samouprava nastavlja da neguje neposrednu komunikaciju sa građanima i da bude dostupna svim stanovnicima opštine.

( naseopovo.rs)