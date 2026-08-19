Izložba penzionera u Gornjem gradu: Ručni radovi i blago iz 19. veka

PANČEVO – U okviru bogatog programa 12. po redu manifestacije „Preobraženja“, u prostorijama Mesne kancelarije Gornji grad otvorena je nesvakidašnja i emotivna izložba ručnih radova i starih predmeta. Autori ove prelepe postavke su penzioneri iz Gornjeg grada, koji su otvorili svoje škrinje i sa sugrađanima podelili pravo istorijsko blago.

Posetioci imaju priliku da vide prelepe umetničke slike, ali i vrhunski izrađene heklane stolnjake, koji svedoče o strpljenju i veštini starijih generacija.

Posebnu pažnju i nostalgiju privlače stari upotrebni i ukrasni predmeti iz svakodnevnog života naših predaka.

Među eksponatima se ističu čuvena pegla na žar, kao i kompletno aranžiran sto za ručavanje sa autentičnim escajgom koji datira još iz 19. veka. Ova postavka predstavlja savršen spoj umetnosti, tradicije i očuvanja kulturne baštine ovog kraja.

Izložba ima otvoren karakter, ali je vremena za obilazak ostalo još malo. Svi zainteresovani Pančevci i gosti grada postavku mogu pogledati u prostorijama mesne kancelarije danas, 19. avgusta, najkasnije do 20 časova, kada se vrata izložbe zvanično zatvaraju. Organizatori pozivaju sugrađane da iskoriste poslednje sate i uživaju u ovom jedinstvenom povratku kroz vreme.

(Pančevac/S.L/R.Đ)