Stefanov biznis cveta: Pre pet godina zasadio lavandu u Deliblatu

Dok se mnogi mladi ljudi odlučuju za tradicionalne poslove ili odlazak u velike gradove, mladi preduzetnik Stefan Atanasković prepoznao je jedinstvenu poslovnu priliku u ataru sela Deliblato.

Na obodu Deliblatske peščare, Stefan je pre tačno četiri godine započeo uzgoj lavande, transformišući porodično imanje u mirisnu oazu koja danas donosi i ozbiljan profit i turističku popularnost.

Ono što je počelo kao hrabar korak na parceli od blizu jednog hektara, preraslo je u uspešan brend organskih proizvoda. Na njegovoj porodičnoj farmi, pod nazivom „Sandland Plants“, sve se radi ručno i sa velikom posvećenošću — od prolećnog okopavanja i plevljenja, pa sve do košenja i berbe kada cvet sasvim sazri. Glavni fokus ovog biznisa je proizvodnja visokokvalitetnog organskog eteričnog ulja i hidrolata, bez upotrebe pesticida i štetnih hemikalija.

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„Sve što proizvedemo destilišemo na tradicionalan način, a proizvode za sada plasiramo uglavnom putem interneta“, objašnjavaju iz Stefanovog tima, naglašavajući da potražnja raste iz godine u godinu. Pored prodaje lekovitih kapi, Stefanova plantaža je postala i prava mala turistička atrakcija. Tokom sezone cvetanja, ljubičasta polja u Deliblatu privlače brojne posetioce i fotografe koji žele da dožive duh Provanse u Srbiji.

Stefanov primer šalje snažnu poruku da srpski agrar ima ogroman potencijal za inovativne i održive biznise. Spoj porodične tradicije, teškog rada i pametnog korišćenja prirodnih resursa dokaz je da se u našoj zemlji može razviti profitabilna proizvodnja lekovitog i aromatičnog bilja.

(Društvene mreže)