Vršac: Koliko koštaju voće, povrće i domaći proizvodi
Pijačni barometar u Vršcu: Koliko koštaju voće, povrće i domaći proizvodi ovog jula
Letnja sezona na vršačkoj pijaci donosi bogatu ponudu svežeg voća, povrća i suhomesnatih proizvoda. Za sve koji planiraju nabavku, donosimo detaljan pregled aktuelnih cena najtraženijih namirnica po kilogramu, komadu ili pakovanju.
Povrće i sezonske salate
Pasulj: 350 – 600 din/kg
Beli luk: 800 – 1.200 din/kg
Crni luk: 70 – 100 din/kg
Mladi luk: 50 – 70 din/veza
Krompir: 50 – 100 din/kg
Paradajz: 200 – 350 din/kg (Čeri paradajz: 500 – 600 din/kg)
Paprika: Šilja 150 – 300 din/kg, Babura 150 – 300 din/kg
Krastavac: 100 – 180 din/kg
Zelena salata: 50 – 80 din/kg
Kupus: 70 – 100 din/kg
Kelj i karfiol: 250 – 300 din/kg
Brokoli: 200 – 250 din/kg
Korenasto povrće: Zelen/Paškanat 300 – 400 din/kg, Šargarepa 150 – 200 din/kg, Cvekla 100 – 150 din/kg
Spanać: 450 – 500 din/kg
Tikvice: 100 – 200 din/kg
Praziluk: 150 – 250 din/kg
Pečurke: 360 – 400 din/kg
Đumbir: 1.000 – 1.100 din/kg
Sveže voće i južno voće
Lubenica: 50 – 100 din/kg
Dinja: 100 – 150 din/kg
Grožđe: 300 – 500 din/kg
Smokva: 600 – 700 din/kg
Nektarine: 250 – 400 din/kg
Jabuka: 100 – 250 din/kg
Kruška: 200 – 300 din/kg
Trešnje: 150 – 250 din/kg
Višnje: 80 – 200 din/kg
Banane: 200 – 300 din/kg
Limun: 250 – 300 din/kg
Grejpfrut: 300 din/kg
Mlečni proizvodi, jaja i zimnica
Kajmak: 1.400 – 1.600 din/kg
Kozji sir: 900 – 1.500 din/kg
Ovčiji sir: 800 – 1.000 din/kg
Kravlji sir: 600 – 800 din/kg
Sveže mleko: 100 – 120 din/litar
Jaja: 23 – 30 din/komad
Kuvani paradajz: 250 – 350 din/kg
Suhomesnati proizvodi, med i orašasti plodovi
Domaća i suva kobasica: 900 – 1.500 din/kg
Kranjska/Roštiljska kobasica: 600 – 800 din/kg
Dimljena slanina: 1.000 – 1.600 din/kg
Čvarci: 1.000 – 1.600 din/kg
Švargla: 450 – 500 din/kg
Suva kolenica: 400 – 600 din/kg
Suve kosti: 330 din/kg
Med: 600 – 1.000 din/kg
Mleveni mak: 900 – 1.000 din/kg
Kore za pite: 120 – 140 din/500g
Orašasti plodovi i mahunarke: Lešnik 1.200 – 1.400 din/kg, Badem 1.200 – 1.500 din/kg, Orah 1.000 – 1.200 din/kg, Sočivo 250 – 300 din/kg
(Pančevac)