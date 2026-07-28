Vršac: Koliko koštaju voće, povrće i domaći proizvodi

Pijačni barometar u Vršcu: Koliko koštaju voće, povrće i domaći proizvodi ovog jula

Letnja sezona na vršačkoj pijaci donosi bogatu ponudu svežeg voća, povrća i suhomesnatih proizvoda. Za sve koji planiraju nabavku, donosimo detaljan pregled aktuelnih cena najtraženijih namirnica po kilogramu, komadu ili pakovanju.

Povrće i sezonske salate

Pasulj: 350 – 600 din/kg

Beli luk: 800 – 1.200 din/kg

Crni luk: 70 – 100 din/kg

Mladi luk: 50 – 70 din/veza

Krompir: 50 – 100 din/kg

Paradajz: 200 – 350 din/kg (Čeri paradajz: 500 – 600 din/kg)

Paprika: Šilja 150 – 300 din/kg, Babura 150 – 300 din/kg

Krastavac: 100 – 180 din/kg

Zelena salata: 50 – 80 din/kg

Kupus: 70 – 100 din/kg

Kelj i karfiol: 250 – 300 din/kg

Brokoli: 200 – 250 din/kg

Korenasto povrće: Zelen/Paškanat 300 – 400 din/kg, Šargarepa 150 – 200 din/kg, Cvekla 100 – 150 din/kg

Spanać: 450 – 500 din/kg

Tikvice: 100 – 200 din/kg

Praziluk: 150 – 250 din/kg

Pečurke: 360 – 400 din/kg

Đumbir: 1.000 – 1.100 din/kg

Sveže voće i južno voće

Lubenica: 50 – 100 din/kg

Dinja: 100 – 150 din/kg

Grožđe: 300 – 500 din/kg

Smokva: 600 – 700 din/kg

Nektarine: 250 – 400 din/kg

Jabuka: 100 – 250 din/kg

Kruška: 200 – 300 din/kg

Trešnje: 150 – 250 din/kg

Višnje: 80 – 200 din/kg

Banane: 200 – 300 din/kg

Limun: 250 – 300 din/kg

Grejpfrut: 300 din/kg

Mlečni proizvodi, jaja i zimnica

Kajmak: 1.400 – 1.600 din/kg

Kozji sir: 900 – 1.500 din/kg

Ovčiji sir: 800 – 1.000 din/kg

Kravlji sir: 600 – 800 din/kg

Sveže mleko: 100 – 120 din/litar

Jaja: 23 – 30 din/komad

Kuvani paradajz: 250 – 350 din/kg

Suhomesnati proizvodi, med i orašasti plodovi

Domaća i suva kobasica: 900 – 1.500 din/kg

Kranjska/Roštiljska kobasica: 600 – 800 din/kg

Dimljena slanina: 1.000 – 1.600 din/kg

Čvarci: 1.000 – 1.600 din/kg

Švargla: 450 – 500 din/kg

Suva kolenica: 400 – 600 din/kg

Suve kosti: 330 din/kg

Med: 600 – 1.000 din/kg

Mleveni mak: 900 – 1.000 din/kg

Kore za pite: 120 – 140 din/500g

Orašasti plodovi i mahunarke: Lešnik 1.200 – 1.400 din/kg, Badem 1.200 – 1.500 din/kg, Orah 1.000 – 1.200 din/kg, Sočivo 250 – 300 din/kg

(Pančevac)