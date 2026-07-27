Plivači „Dinama” briljirali na Državnom prvenstvu u Požarevcu

Izuzetan uspeh zabeležili su takmičari Plivačkog kluba „Dinamo” iz Pančeva na Državnom prvenstvu Srbije za juniore i u apsolutnoj konkurenciji, koje je od 24. do 26. jula 2026. godine održano u Požarevcu. Pančevački plivači su se u jakoj konkurenciji izborili za više pobedničkih postolja i kući se vratili sa pregršt medalja.

Pregled osvojenih odličja za PK „Dinamo”

Vuk Samardžija:I mesto (zlatna medalja) u disciplini 200m delfin za mlađe juniore

III mesto (bronzana medalja) u disciplini 400m mešovito za mlađe juniore

Ognjen Mitić:II mesto (srebrna medalja) u disciplini 200m delfin za starije juniore

III mesto (bronzana medalja) u disciplini 200m delfin u apsolutnoj konkurenciji

Andrea Ratković:II mesto (srebrna medalja) u disciplini 400m mešovito za mlađe juniorke

II mesto (srebrna medalja) u disciplini 400m mešovito u apsolutnoj konkurenciji

(Pančevac)