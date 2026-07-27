Sport

Plivači „Dinama” briljirali na Državnom prvenstvu u Požarevcu

13:00

27.07.2026

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Foto: Plivački klub Dinamo

Izuzetan uspeh zabeležili su takmičari Plivačkog kluba „Dinamo” iz Pančeva na Državnom prvenstvu Srbije za juniore i u apsolutnoj konkurenciji, koje je od 24. do 26. jula 2026. godine održano u Požarevcu. Pančevački plivači su se u jakoj konkurenciji izborili za više pobedničkih postolja i kući se vratili sa pregršt medalja.

Pregled osvojenih odličja za PK „Dinamo”
Vuk Samardžija:I mesto (zlatna medalja) u disciplini 200m delfin za mlađe juniore
III mesto (bronzana medalja) u disciplini 400m mešovito za mlađe juniore

Ognjen Mitić:II mesto (srebrna medalja) u disciplini 200m delfin za starije juniore
III mesto (bronzana medalja) u disciplini 200m delfin u apsolutnoj konkurenciji

Andrea Ratković:II mesto (srebrna medalja) u disciplini 400m mešovito za mlađe juniorke
II mesto (srebrna medalja) u disciplini 400m mešovito u apsolutnoj konkurenciji

(Pančevac)

Tagovi

Andrea Ratković. državno prvenstvo u plivanju Ognjen Mitić PK Dinamo Pančevo Požarevac Vuk Samardžija

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