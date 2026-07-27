NIS traži novu licencu od Ministarstva finansija SAD

Naftna industrija Srbije (NIS) podnela je Ministarstvu finansija SAD novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije., saznaje Radio televizija Srbije (RTS).

Postojeća licenca za rad NIS-u koju je izdala Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD, ističe 31. jula, piše na sajtu RTS-a.

Američka administracija je ranije produžila i licencu koja omogućava pregovore mađarskoj kompaniji MOL sa ruskom kompanijom „Gaspromnjeft“ o prodaji većinskog ruskog udela u NIS-u a ta dozvola, takođe, ističe 31. jula.

Prema saznanjima RTS-a, sada se očekuje odluka američkog ministarstva finansija o novom zahtevu NIS-a za nastavak rada.

NIS je pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva.

(RTS)