U septembru novac penzionerima, borcima i svim punoletnim građanima

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će država i ove godine obezbediti više jednokratnih novčanih pomoći građanima, ističući da je briga o stanovništvu jedan od ključnih prioriteta Vlade.

Obraćajući se juče u Skupštini Srbije tokom rasprave o predlogu za izglasavanje nepoverenja Vladi, Mali je rekao da će prve isplate početi već u septembru.

Jednokratna pomoć za penzionere i borce

Prema njegovim rečima, svi penzioneri dobiće jednokratnu novčanu pomoć, a iznosi će zavisiti od visine penzije.

– Kao što je najavio predsednik Aleksandar Vučić, već u septembru naši najstariji sugrađani dobiće jednokratnu pomoć. Neki će dobiti 35.000 dinara, neki 27.500, a neki 20.000 dinara, ali će svaki penzioner dobiti podršku iz budžeta Republike Srbije – rekao je Mali.

Dodao je da će pomoć biti isplaćena i korisnicima socijalne zaštite, primaocima boračkog dodatka, kao i svim licima koja se nalaze u registru boraca, bez obzira na to da li ostvaruju pravo na borački dodatak.

Po 6.000 dinara za sve punoletne građane

Mali je najavio da će 22. septembra svim punoletnim građanima Srbije biti isplaćeno po 6.000 dinara.

– To je znak pažnje i potvrda da država vodi računa o svojim građanima, ali i pokazatelj stabilnosti javnih finansija – naveo je ministar.

Podsetio je i da je već doneta odluka o dodeli 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara za odmor u Srbiji, kao i da će građani u narednim danima moći da računaju na niže cene lekova u apotekama.

Prihodi budžeta iznad plana

Govoreći o stanju javnih finansija, Mali je rekao da su poreski prihodi u prvih sedam meseci ove godine premašili plan za više od 40 milijardi dinara.

On je podsetio da država od 2020. godine, odnosno od početka pandemije virusa korona, u više navrata sprovodi programe direktne finansijske podrške građanima, ocenivši da će se takva politika nastaviti i ubuduće.

(Pančevac)