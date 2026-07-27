Žiri doneo odluku o pobednicima pred 56. festival „Žisel“ u Omoljici

Omoljica će i ove godine početkom avgusta biti domaćin jednog od najznačajnijih događaja posvećenih amaterskom filmskom i fotografskom stvaralaštvu na temu života sela „Žisel“ , a u susret 56. Međunarodnom festivalu amaterskog filma i 54. Međunarodnom salonu umetničke fotografije, stručni žiriji su završili ocenjivanje pristiglih radova i saopštili imena ovogodišnjih laureata.

Na konkurs za filmski festival pristiglo je 18 ostvarenja, a žiri u sastavu Miroslav Petrović, Vladimir Anđelković, Goran Matić i Marko Stojanović jednoglasno je odlučio da Grand pri festivala, uz kristalnu vazu, diplomu i novčanu nagradu od 35.000 dinara, pripadne Jaroslavu Kraliku iz Kovačice za film „Vijanje Božića u Farkaždinu“.

Prva nagrada dodeljena je Emiliji Bastajić iz Kupinova za film „Projekcija seoskih čuda“, druga Slobodanu Jokiću iz Omoljice za film „Prerodilo“, dok je treću nagradu osvojio Prole Silvester iz Đevđelije u Severnoj Makedoniji za film „Lazarenki“.

Jaroslav Kralik bio je među najzapaženijim autorima ovogodišnjeg festivala, pošto je, pored Grand prija, osvojio i priznanje za najbolju režiju za čak pet filmova – „Vijanje Božića u Farkaždinu“, „Čergari u Ilandži“, „Vrbe“, „Mani ga, Milane!“ i „Nestalna bića“, kao i nagradu Etnografskog muzeja u Beogradu za najbolji film na temu tradicionalnog života sela za ostvarenje „Čergari u Ilandži“.

Specijalna priznanja pripala su i Petri Đorđević iz Centra za vizuelne komunikacije „Kvadrat“ za scenario filma „Muk“, Vasku Trajkovu za kameru u filmovima „Lazarenki“ i „Ogledalo“, Slobodanu Jokiću za montažu filma „Prerodilo“, kao i Emiliji Bastajić za zvuk u filmu „Projekcija seoskih čuda“.

Priznanje Etnološko-antropološkog društva Srbije za najbolji antropološki pristup životu na selu takođe je pripalo Emiliji Bastajić, dok su opisne nagrade dobili Lazar Pavlović iz Omoljice za film „Lazar“ i Živomir Mihajlović iz Velike Plane za film „Gulašijada“.

Ništa manje zanimljiva nije bila ni konkurencija na 54. Međunarodnom salonu umetničke fotografije „Žisel“.

Žiri je pregledao čak 397 fotografija koje su poslala 103 autora, a za izlaganje je odabrano 116 fotografija od 99 autora.

Prvu nagradu za kolekciju fotografija osvojio je Dragan Lapčević iz Beograda za seriju „Teret“, „Brižnost“, „Neposlušnost“ i „Radne navike“; drugo mesto pripalo je Jaroslavu Kraliku iz Kovačice, a treće Dimitriju Otaševiću iz Smedereva, dok je pohvalu za kolekciju dobila Biljana Latinović iz Prnjavora.

U konkurenciji pojedinačnih fotografija najviše priznanje osvojio je Vladimir Tadić iz Čelinca za fotografiju „Manjača“; drugu nagradu dobio je Miroslav Jeremić iz Valjeva za fotografiju „Vrtače“, a treću Slobodan Lazić iz Beograda za fotografiju „Baba Laca“.

Pohvale za pojedinačne fotografije pripale su Zoltanu Bisaku iz Ivanova za fotografiju „U voćnjaku“, Aleksandru Jovanoviću iz Valjeva za „Kosači 3“ i Aleksandri Jovanović iz Novog Sada za fotografiju „U čoporu“, dok je među pohvaljenim autorima i Danijela Kuzeljević iz Beograda za fotografiju „Mesečevo jezero“.

Manifestacija „Žisel“, koja već više od pola veka okuplja autore iz Srbije i inostranstva, ostaje jedno od najvažnijih mesta susreta filmskih i fotografskih stvaralaca posvećenih očuvanju seoskog života, tradicije i kulturnog nasleđa kroz objektiv kamere i fotoaparata.

(Pančevac/J. Filipović)

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