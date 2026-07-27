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Žiri doneo odluku o pobednicima pred 56. festival „Žisel“ u Omoljici

15:00

27.07.2026

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Foto: Radovan Đerić

Omoljica će i ove godine početkom avgusta biti domaćin jednog od najznačajnijih događaja posvećenih amaterskom filmskom i fotografskom stvaralaštvu na temu života sela „Žisel“ , a u susret 56. Međunarodnom festivalu amaterskog filma i 54. Međunarodnom salonu umetničke fotografije, stručni žiriji su završili ocenjivanje pristiglih radova i saopštili imena ovogodišnjih laureata.

Na konkurs za filmski festival pristiglo je 18 ostvarenja, a žiri u sastavu Miroslav Petrović, Vladimir Anđelković, Goran Matić i Marko Stojanović jednoglasno je odlučio da Grand pri festivala, uz kristalnu vazu, diplomu i novčanu nagradu od 35.000 dinara, pripadne Jaroslavu Kraliku iz Kovačice za film „Vijanje Božića u Farkaždinu“.

Prva nagrada dodeljena je Emiliji Bastajić iz Kupinova za film „Projekcija seoskih čuda“, druga Slobodanu Jokiću iz Omoljice za film „Prerodilo“, dok je treću nagradu osvojio Prole Silvester iz Đevđelije u Severnoj Makedoniji za film „Lazarenki“.

Jaroslav Kralik bio je među najzapaženijim autorima ovogodišnjeg festivala, pošto je, pored Grand prija, osvojio i priznanje za najbolju režiju za čak pet filmova – „Vijanje Božića u Farkaždinu“, „Čergari u Ilandži“, „Vrbe“, „Mani ga, Milane!“ i „Nestalna bića“, kao i nagradu Etnografskog muzeja u Beogradu za najbolji film na temu tradicionalnog života sela za ostvarenje „Čergari u Ilandži“.

Specijalna priznanja pripala su i Petri Đorđević iz Centra za vizuelne komunikacije „Kvadrat“ za scenario filma „Muk“, Vasku Trajkovu za kameru u filmovima „Lazarenki“ i „Ogledalo“, Slobodanu Jokiću za montažu filma „Prerodilo“, kao i Emiliji Bastajić za zvuk u filmu „Projekcija seoskih čuda“.

Priznanje Etnološko-antropološkog društva Srbije za najbolji antropološki pristup životu na selu takođe je pripalo Emiliji Bastajić, dok su opisne nagrade dobili Lazar Pavlović iz Omoljice za film „Lazar“ i Živomir Mihajlović iz Velike Plane za film „Gulašijada“.

Foto: Radovan ĐerićFoto: Radovan Đerić

Ništa manje zanimljiva nije bila ni konkurencija na 54. Međunarodnom salonu umetničke fotografije „Žisel“.

Žiri je pregledao čak 397 fotografija koje su poslala 103 autora, a za izlaganje je odabrano 116 fotografija od 99 autora.

Prvu nagradu za kolekciju fotografija osvojio je Dragan Lapčević iz Beograda za seriju „Teret“, „Brižnost“, „Neposlušnost“ i „Radne navike“; drugo mesto pripalo je Jaroslavu Kraliku iz Kovačice, a treće Dimitriju Otaševiću iz Smedereva, dok je pohvalu za kolekciju dobila Biljana Latinović iz Prnjavora.

U konkurenciji pojedinačnih fotografija najviše priznanje osvojio je Vladimir Tadić iz Čelinca za fotografiju „Manjača“; drugu nagradu dobio je Miroslav Jeremić iz Valjeva za fotografiju „Vrtače“, a treću Slobodan Lazić iz Beograda za fotografiju „Baba Laca“.

Pohvale za pojedinačne fotografije pripale su Zoltanu Bisaku iz Ivanova za fotografiju „U voćnjaku“, Aleksandru Jovanoviću iz Valjeva za „Kosači 3“ i Aleksandri Jovanović iz Novog Sada za fotografiju „U čoporu“, dok je među pohvaljenim autorima i Danijela Kuzeljević iz Beograda za fotografiju „Mesečevo jezero“.

Manifestacija „Žisel“, koja već više od pola veka okuplja autore iz Srbije i inostranstva, ostaje jedno od najvažnijih mesta susreta filmskih i fotografskih stvaralaca posvećenih očuvanju seoskog života, tradicije i kulturnog nasleđa kroz objektiv kamere i fotoaparata.

(Pančevac/J. Filipović)

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