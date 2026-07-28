Zavičajna zbirka u „Vili Helena”: Vekovna banatska kolevka svedoči o tradiciji Opova

Izložbena postavka Zavičajne zbirke u „Vili Helena” u Opovu odnedavno je bogatija za još jedan izuzetno vredan etnološki eksponat. Zahvaljujući ljubaznosti i gestu učiteljice Ružice Tegeltije, zbirka je dobila autentičnu drvenu kolevku s kraja XIX i prve polovine XX veka.

Simbol banatskog detinjstva i seoskog domaćinstva

Ova drvena kolevka, koja je služila za smeštaj i uspavljivanje odojčadi, prepoznatljiva je po svojim specifičnim zakrivljenim klizačima. Oni su omogućavali ručno njihanje, što je bio uobičajen i tradicionalan način umirivanja dece u banatskim seoskim kućama tog doba.

Kolevka ne predstavlja samo komad starog nameštaja, već i svedočanstvo o porodičnom životu, odrastanju i svakodnevici stanovnika opovačke opštine u prošlim vekovima.



Poziv građanima: Pomozite u očuvanju istorije Opova

Budući da je najveći deo ove dragocene postavke nastao upravo zahvaljujući solidarnosti i poklonima lokalnog stanovništva, upućen je javni poziv svim sugrađanima da se priključe akciji očuvanja kulturnog nasleđa.

Ukoliko u svojim domovima, podrumima ili tavanima posedujete predmete koji imaju etnološku, istorijsku ili arheološku vrednost, možete ih donirati kako bi postali deo zajedničke zbirke.

Šta sve možete donirati:

Stari nameštaj i predmeti iz domaćinstva: Posuđe, ukrasni predmeti, stari alati i tekstilni proizvodi.

Istorijske fotografije: Slike nastale krajem XIX i u prvoj polovini XX veka, kao i fotografije koje svedoče o životu u Opovu i okolini tokom 1960-ih i 1970-ih godina.

Arheološki i numizmatički nalazi: Ulomci stare keramike, antički ili stari novac i drugi predmeti pronađeni tokom poljoprivrednih radova na njivama.

Ovi predmeti biće pažljivo sačuvani od zaborava i izloženi kao trajno svedočanstvo o istoriji Opova i njegove okoline za sve buduće generacije.

(Pančevac/Kulturni centar Opovo)