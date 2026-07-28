Južni Banat: Raste broj obolelih od hepatitisa, lekari apeluju na besplatno i anonimno testiranje

Tokom 2025. godine na teritoriji Južnobanatskog okruga zabeležen je blagi porast broja obolelih od hepatitisa. Prema najnovijim podacima, ova grupa infekcija zauzela je peto mesto u ukupnom broju prijavljenih zaraznih bolesti u regionu, sa učešćem od 3,27 odsto.

Zvanično je prijavljeno sedam obolelih osoba, što je za dva slučaja više u odnosu na 2024. godinu kada je registrovano pet pacijenata. Ipak, epidemiolozi ističu da je trenutna situacija u okviru petogodišnjeg proseka koji iznosi 7,20. Ključna i ohrabrujuća vest jeste da ni tokom 2025. ni tokom 2024. godine nije registrovan nijedan smrtni ishod od ovih bolesti.

Ključne preventivne mere i preporuke građanima

Hepatitis često prolazi bez vidljivih simptoma, zbog čega lekari naglašavaju važnost prevencije i ranog otkrivanja bolesti kroz sledeće korake:

Besplatno i anonimno testiranje: Građani se mogu testirati na hepatitise B i C tokom cele godine, bez lekarskog uputa, u regionalnim institutima i zavodima za javno zdravlje, kao i u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata u Beogradu.

Pravovremena vakcinacija: Imunizacija dece prema redovnom kalendaru vakcinacije predstavlja najsigurniju i najefikasniju zaštitu od hepatitisa B.

Lična higijena i bezbednost: Izbegavajte deljenje ličnog pribora poput brijača i četkica za zube, a u medicinskim i kozmetičkim procedurama koristite isključivo sterilan pribor.

Odgovorno ponašanje: Redovna upotreba prezervativa tokom seksualnih odnosa značajno smanjuje rizik od prenosa infekcije.

Edukacija i podrška: Razgovarajte sa izabranim lekarom o rizicima i pomozite u suzbijanju stigme deljenjem proverenih informacija o ovim oboljenjima.

Izvor: Zavod za javno zdravlje Pančevo