FK Železničar: Pripreme za Bragu u punom jeku

Fudbaleri Železničara u jeku su priprema za revanš meč protiv Brage u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

Prva utakmica u Pančevu završena je pobedom Brage rezultatom 1:0, uz izuzetno kvalitetnu igru Železničara koji će u revanšu u Portugalu nastojati da nadoknadi minimalni zaostatak i plasira se u treću rundu.

Duel u Bragi na programu je u četvrtak od 21 sat. Ekspedicija Železničara put grada na severu Portugala kreće u sredu ujutro, letom sa aerodroma Nikola Tesla.

U međuvremenu, tim Radomira Kokovića vredno trenira i analizira sve segmente igre kako bi što spremnije dočekao revanš u Portugalu. Stručni štab koristi svaki trening za dodatno uigravanje ekipe i pripremu plana za izazov koji očekuje Pančevce na stadionu u Bragi.

Atmosfera u ekipi je odlična. Dobra partija iz prvog susreta uliva veru da Železničar može da bude konkurentan i na gostovanju, uz želju da pruži još jedno izdanje na visokom nivou i pokuša da izbori rezultat koji bi ga odveo u treće kolo kvalifikacija za UEFA Ligu konferencije.

(FK Železničar)