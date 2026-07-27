Svetski kup u trci dronova 8. put okupio elitu u Beloj Crkvi

BELA CRKVA – Belocrkvanska jezera proteklog vikenda, 25. i 26. jula, bila su centar svetske tehnologije i avio-sporta. Osmu godinu zaredom, ovde je uspešno održan Svetski kup u trci dronova u klasi F9U, u neposrednoj organizaciji Vazduhoplovno sportskog udruženja „RC Dron“, prenosi BC info.

Ovaj prestižni sportski događaj okupio je ukupno 55 takmičara iz čak 21 države sa svih svetskih meridijana.Trka u Beloj Crkvi deo je zvaničnog sistema Svetskog kupa, koji ove godine broji 16 takmičenja širom planete – od Nemačke i Belgije, preko Turske i Izraela, pa sve do Kine i Filipina. Domaći vazduhoplovni sportisti, predvođeni VSU „RC Dron Srbija“ i Vladimirom Pilićem, vlasnikom kompanije „Koptershop DOO“ iz Bele Crkve, ponovo su potvrdili da su našu zemlju pozicionirali na globalnu mapu kao jednu od najboljih i najatraktivnijih lokacija za vrhunske svetske pilote.

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Takmičenje je u subotu svečano otvorila predsednica Vazduhoplovnog saveza Srbije (VSS) Radmila Tonković, koja je uz članove Upravnog odbora VSS, Labuda Bulatovića i Laza Đeorgievskog, pozdravila učesnike i poželela im uspeh u ovoj najmlađoj FAI sportskoj kategoriji.Nakon subotnjih kvalifikacija, u nedelju su usledile uzbudljive eliminacione i finalne trke. Titulu šampiona odbranio je trinaestogodišnji Wang Siqing iz Kine, koji je ponovio prošlogodišnji uspeh i ponovo zauzeo najviše postolje.

Drugo mesto pripalo je šesnaestogodišnjem Arvinu Schroederu iz Nemačke, dok se bronzom okitio sedamnaestogodišnji Peng Siyang iz Kine.Trke dronova predstavljaju vrhunski spoj tehnologije i sporta kroz takozvano FPV (letenje iz prvog lica).

Piloti upravljaju kvadkopterima pomoću daljinskog upravljača i specijalnih vizir-naočara koje prenose direktnu sliku sa kamere drona sa minimalnim kašnjenjem. U ovom modernom sportu letelice dostižu brzine veće od 100 kilometara na čas, a piloti moraju pokazati maksimalnu preciznost i reflekse dok savladavaju zahtevne staze sa specijalno dizajniranim kapijama i preprekama.

(BCinfo)