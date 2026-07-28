Bogat program u Jabuci: Sve je spremno za proslavu Svetog Ilije

JABUKA – Povodom obeležavanja seoske slave Sveti Ilija, u Jabuci će do 2. avgusta biti organizovan bogat kulturno-umetnički i sportski program namenjen svim generacijama. Manifestaciju tradicionalno organizuju Mesna zajednica Jabuka, Dom kulture “Kočo Racin”, Udruženje Makedonaca “Ilinden” i brojna lokalna udruženja.

Višednevna proslava počela je još u petak, 24. jula, na otvorenom rukometnom stadionu kod OŠ „Goce Delčev“, gde je startovao tradicionalni turnir u malom fudbalu „Jabuka 2026“.

Organizatori su se ove godine posebno potrudili da obraduju najmlađe.

„Praznična“ nedelja se za mališane otvara u sredu, 29. jula od 18.30 časova, kada će na platou ispred zgrade Mesne zajednice biti održane „Letnje dečije igre“ i popularni pena parti. Već sutradan, u četvrtak 30. jula od 7.30 časova, na plaži kod Mareksa rezervisano je takmičenje u pecanju na plovak za decu. Istog dana od 10 časova, u Domu kulture „Kočo Racin“ biće svečano otvorena 19. dečija međunarodna likovna kolonija.



Ljubitelji šaha moći će da uživaju u petak, 31. jula od 10 časova, kada u Domu kulture počinje šahovski turnir u organizaciji Udruženja Makedonaca „Ilinden“ (NSMNM). Prvi dan avgusta donosi otvaranje izložbe radova sa pomenute likovne kolonije u Domu kulture od 12 časova, dok je veče rezervisano za ljubitelje popularne muzike.

Sam dan slave, nedelja 2. avgust, doneće celodnevne aktivnosti i svečanu atmosferu. Proslavu će, po tradiciji, zatvoriti veliki koncert kulturno-umetničkih društava na letnjoj pozornici na stadionu kod škole u centru sela. Organizatori pozivaju građane Jabuke, ali i Pančeva i okolnih mesta, da u što većem broju posete ove manifestacije i uživaju u pripremljenom programu.

(RTV Pančevo)

