Pretio supruzi i deci u Jabuci: Policija u pretresu pronašla tri puške

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, Policijska uprava u Pančevu odredila zadržavanje osumnjičenog M.P. (1975) iz Jabuke, u trajanju od 48 časova, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Nasilje u porodici i krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Prema do sada prikupljenim dokazima, policijski službenici su intervenisali nakon prijave da je osumnjičeni pretio članovima svoje porodice, i to supruzi i troje dece, od kojih je dvoje maloletno. Po naredbi nadležnog suda izvršen je pretres stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni, kao i pretres poslovnog objekta na reci Tamiš.

Tom prilikom pronađeni su i privremeno oduzeti pištolj sa okvirom i municijom, karabin sa optičkim nišanom i većom količinom municije, kao i lovačka puška sa pripadajućom municijom.

Osumnjičeni će u zakonskom roku biti sproveden u prostorije Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu radi saslušanja, nakon čega će biti doneta odluka o daljem toku krivičnog postupka.

(Pančevac)