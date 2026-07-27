Kako je vekovna šuma generala Mihaljevića postala moderna zelena oaza

Dok letnji talas podiže živu u termometru na gradskom asfaltu do tačke usijanja, Pančevci imaju proveren recept za tropske dane. Dovoljno je zakoračiti u Narodnu baštu, najveći i najstariji park u gradu, gde vas umesto jare i sparine dočekuje prirodni klima-uređaj.

Zahvaljujući gustom sklopu drveća, temperatura je ovde tokom leta konstantno za 7 do 8 stepeni niža nego u okolnim ulicama.

Od austrougarske šume do evropskog parka

Ova zelena oaza, koja se danas prostire na skoro 15 hektara površine, ima fascinantnu istoriju dugu bezmalo dva veka. Podignuta je 1829. godine po nalogu brigadnog generala Mihovila Mihaljevića, tadašnjeg vojnog komandanta Pančeva. On je prepoznao potencijal omanje šume na obodu tadašnjeg grada i transformisao je u uređen prostor po uzoru na tzv. „Nemačke parkove“ – urbanističku modu tog vremena koja je spajala strogu geometriju francuskih vrtova i romantičnu divljinu engleskih pejsaža.

Zlatnim slovima u istoriju parka upisana je i 1905. godina, kada je Narodna bašta pretvorena u grandiozni izložbeni prostor za veliku Pančevačku zemljoradničku i znatlijsku izložbu. Tada je podignuto čak 26 paviljona, a manifestaciju je obišlo preko 100.000 posetilaca iz celog regiona.

Čuvari debelog hlada i svedoci istorije

Danas parkom dominira preko 2.000 stabala, a raspored njihovog lišća pravi neprobojan štit od sunčevih zraka. Najveći čuvari hladovine su raskošne lipe, ali im društvo prave javori, kesteni, hrastovi i crni borovi.

Ipak, posebnu pažnju privlače stari hrastovi lužnjaci. Oni su jedini živi svedoci epohe generala Mihaljevića, jer se smatra da su ovi džinovi direktni ostatak iskonske, prvobitne šume od koje je park i nastao. Pod njihovim krošnjama radnici JKP „Zelenilo“ Pančevo svakodnevno prilagođavaju režim rada letnjim uslovima – cvetne aleje se intenzivno zalivaju, a zdravstveno stanje vekovnih stabala se strogo kontroliše kako bi bezbednost posetilaca bila na najvišem nivou.

Moderno srce aktivnog odmora

Nakon temeljne rekonstrukcije koja je započeta uz podršku italijanskih partnera iz regije Ravena, Narodna bašta je ponela epitet vrhunski opremljenog sportsko-rekreativnog kompleksa.

Danas se u parku nalaze sadržaji prilagođeni svim generacijama:

Staza zdravlja: Profesionalna trim-staza prekrivena sertifikovanim tartanom, dugačka 1.150 metara, svakodnevno okuplja stotine pančevačkih trkača i rekreativaca.

Za najmlađe: Nekoliko moderno opremljenih dečijih igrališta sa bezbednim podlogama pruža prostor za bezbrižnu igru pod dubokom senkom krošnji.

Centar okupljanja: Obnovljeni muzički paviljon služi kao letnja otvorena scena za koncerte i kulturne manifestacije, dok obližnja kafe-galerija nudi mesto za osveženje i predah u srcu prirode.

Za Pančevce, Narodna bašta nije samo običan park već mesto gde se generacijama uči o prirodi, trenira, zaljubljuje i, pre svega, odmara od užurbane gradske svakodnevice.

(Pančevo/Društvene mreže)