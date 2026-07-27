Divčibare: Siguran boravak pančevačke dece

Boravak pančevačke dece u odmaralištu na Divčibarama nastavlja se i posle završetka školske godine, a obuhvata i razne sportske aktivnosti. Tokom celogodišnjeg boravka na ovoj planini, deci i odraslima obezbeđena je 24-časovna zdravstvena zaštita lekara, medicinskih tehničara i Službe hitne pomoći.

Pre odlaska na Divčibare, kod dece se obavljaju preventivni pregledi i proverava vakcinalni status, sa posebnim akcentom na zaštitu od tetanusa. Direktorka Doma zdravlja, dr Zorica Sokić, istakla je sa kakvim se zdravstvenim problemima i povredama mališani najčešće susreću tokom boravka na planini.

„Trenutno na Divčibarama borave deca koja se bave sportom – fudbalom, rukometom, odbojkom, košarkom i džudoom. U tim situacijama najčešće povrede su oguljotine, uganuća, žuljevi i slično. Zdravstvena zaštita se pruža u ambulanti, gde se obavljaju pregledi, terapije, previjanje i inhalacije.

Kada su u pitanju ozbiljnija stanja, na vezi smo sa kolegama iz Valjeva i po potrebi decu vodimo na konsultacije. Posebne su situacije kada dete ima visoku temperaturu ili neku ozbiljniju bolest – tada smo primorani da ga vratimo kući kako ne bismo ugrozili ostalu decu.“

Cilj angažovanja zdravstvenih radnika Doma zdravlja jeste da deca bezbedno borave u odmaralištu, kako bi roditelji bili sigurni da su njihovi mališani pod stalnim stručnim medicinskim nadzorom.

(RTV Pančevo)