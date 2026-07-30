Slovačke narodne svečanosti: Kovačica i Padina domaćini bogatog programa od 31. jula

U susret tradicionalnim Slovačkim narodnim svečanostima (SNS), koje se svake godine održavaju u Bačkom Petrovcu i predstavljaju jednu od najvažnijih kulturnih manifestacija vojvođanskih Slovaka, ove godine biće organizovane i „Predsvečanosti“ u Kovačici i Padini pod sloganom „Tamo gde tradicija oživljava“ (Tam, kde tradícia ožíva).

Manifestacija će biti održana od 31. jula do 2. avgusta, a posetiocima nudi bogat kulturni, turistički, gastronomski i zabavni program sa ciljem predstavljanja bogatog nasleđa Slovaka iz ovog dela Banata.

Petak u znaku e-bike ture i obilaska znamenitosti

Program počinje u petak, 31. jula, kada se od 16.00 časova organizuje velika E-bike tura pod nazivom „Kulturni dragulji Kovačice i Padine“ (Kultúrne skvosty Kovačice a Padiny). Okupljanje je ispred Galerije naivne umetnosti u Kovačici, a učesnici će obići ključne lokalitete:

Spomen-dom Martina Jonaša

Galeriju naivne umetnosti

Umetničku porodicu Njemčekovih (Nemčekovcov)

Etno-dom u Padini

Slovački etno-muzej Petraš

Šajbenov bunar

Masarikov dvor (Masarykov dvor)

Glavni organizator ovog dela programa je Opština Kovačica.

Subota donosi kuglanje, tradiciju, haluške i koncert iz Slovačke

Subotnji program, 1. avgusta, otvara Matični turnir u kuglanju (Matičný turnaj v kolkaní) u 10 časova u SRC „Slavija“, u organizaciji Mesnog odbora Matice slovačke Kovačica. Mozaik narodnog stvaralaštva seli se popodne u dvorište Mesne zajednice Kovačica:

17.00: Izložba ručnih radova (Udruženje žena Kovačica / Ženský spolok Kovačica)

17.00: Slovačko narodno veselje (Obec Kovačica)

18.00: Gastronomska manifestacija „Šakovo makovo i Dan brinzovih haluški“ (Udruženje žena Kovačica i Memorijalni centar „Dr Janko Buljik“)

21.00: Koncert popularne muzičke grupe Sokoly iz Slovačke

Nedelja rezervisana za folklor na „Dolini“

„Predsvečanosti“ se završavaju u nedelju, 2. avgusta, velikim kulturno-umetničkim programom pod nazivom „Ozveni domova“. Manifestacija počinje u 20.00 časova u Sportskom centru „Dolina“ u Padini, a publika će uživati u nastupima folklornog ansambla FS Tekovčan iz Slovačke i domaćeg SKUS Slniečnica iz Padine.

U organizaciji ovog višednevnog spektakla učestvuju Opština Kovačica, Mesni odbor Matice slovačke Kovačica, Udruženje žena Kovačica, Memorijalni centar „Dr Janko Buljik“ i SKUS Slniečnica.

(Pančevac)