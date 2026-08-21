Komšijski derbi na startu sezone: Borac iz Starčeva gostuje u Omoljici

STARČEVO / OMOLJICA – Fudbalska groznica ponovo trese Južni Banat! Nova prvenstvena sezona otvara se na najspektakularniji mogući način – velikim i tradicijom bogatim komšijskim derbijem koji uvek privlači ogroman broj navijača.

U okviru 1. kola, fudbaleri FK Borac iz Starčeva gostuju svom velikom rivalu, ekipi FK Mladost u Omoljici.

Ovaj fudbalski spektakl zakazan je za nedelju, 23. avgust , sa početkom u 17 časova na stadionu u Omoljici.

Iz tabora starčevačkog Borca poslali su snažnu poruku pred ovaj meč, naglašavajući da je u pitanju prvi veliki izazov u sezoni i utakmica koja se ne propušta. Uprava kluba i igrači pozivaju sve svoje verne navijače i ljubitelje fudbala iz Starčeva da u nedelju popodne u što većem broju dođu u susednu Omoljicu, napune tribine i pruže preko potrebnu glasnu podršku sa tribina u borbi za prve prvenstvene bodove.

(Pančevac)