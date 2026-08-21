Politika Vesti

Dobri odnosi sa Severnom Makedonijom od velikog značaja za čitav region

14:39

21.08.2026

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Foto: Vlada Republike Srbije

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa ministrom lokalne samouprave i predsednikom Demokratske partije Srba u Severnoj Makedoniji Ivanom Stoilkovićem.

Tokom sastanka razgovarano je o položaju srpske zajednice u Severnoj Makedoniji, očuvanju nacionalnog identiteta, jezika, kulture i tradicije, kao i o značaju daljeg jačanja veza srpskog naroda u regionu sa maticom.

Sagovornici su se saglasili da su stabilnost, dijalog i dobri odnosi Srbije i Severne Makedonije od velikog značaja za čitav region, kao i da postoji prostor za dalje unapređenje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

Macut je istakao da će Srbija nastaviti da bude oslonac svom narodu ma gde on živeo, istovremeno gradeći politiku dobrosusedstva, saradnje i mira.

(Pančevac)

Tagovi

Ivaqn Stoilković Severna Makedonija Vlada Srbije

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