Svetski šampioni u Vršcu stvorili nove tekvondo zvezde!

VRŠAC – Prvo izdanje međunarodnog tekvondo kampa „Champions Forge”, koji je u Hotelu „Srbija” okupio mlade i perspektivne sportiste iz sedam zemalja, uspešno je završeno u Vršcu. Organizator ovog sportskog događaja bio je domaći Tekvondo klub „Tornado”, uz snažnu podršku Grada Vršca, Turističke organizacije i lokalnog Sportskog saveza.

Posebnu vrednost kampu dalo je učešće planetarnih zvezda ovog sporta – bračnog para Aron Kuk (Aaron Cook) i Bjanka Valkden-Kuk (Bianca Walkden-Cook), koji su svoje prebogato olimpijsko i svetsko takmičarsko iskustvo prenosili mlađim generacijama. Pored specifičnih tehničko-taktičkih treninga i test mečeva, učesnici su prošli i kroz vrhunsku kondicionu pripremu koju je vodila Dragana Rodić.

„Izuzetno smo zadovoljni kako je kamp protekao. Energija, odnos sportista prema treninzima, rad trenera i atmosfera koja je vladala svih dana bili su zaista fenomenalni. Želeli smo da napravimo više od običnog tekvondo kampa – da stvorimo iskustvo koje će sportisti pamtiti i mislim da smo u tome uspeli”, izjavio je direktor kampa i trener TK „Tornado” Nenad Aničić, najavljujući da je plan da ovaj događaj preraste u tradicionalnu manifestaciju.

(Pančevac)