Vanredna situacija u Šušari: Vatra zaustavljena tik ispred kuća

ŠUŠARA – Na delu teritorije Grada Vršca, za naseljeno mesto Šušara sa pripadajućim atarom, proglašena je vanredna situacija zbog dramatične eskalacije požara i neposredne ugroženosti celog naselja. Ova hitna mera uvedena je kako bi se omogućilo momentalno angažovanje svih dodatnih ljudskih i materijalnih resursa i sprovođenje operativnih mera za zaštitu stanovništva i imovine od vatrene stihije.

Ovoj odluci prethodila je izuzetno teška i neizvesna noć u kojoj je višednevni požar iz Deliblatske peščare, usled nagle promene vetra oko 20 časova, počeo divljački da napreduje ka samom selu. Vatra se u kratkom roku približila na svega nekoliko desetina metara od prvih kuća i vikendica, zbog čega je u jednom momentu postojala realna opasnost od hitne evakuacije kompletnog stanovništva.

Usledila je dramatična, višesatna borba na prvoj liniji odbrane u uslovima gustog dima i vetra koji je stalno menjao pravac. Pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP-a predvodili su akciju, uz snažnu podršku ekipa JKP „Drugi oktobar“ koje su dopremile cisterne i tešku mehanizaciju. U odbranu sela organizovano su se uključili i sami meštani, vršački privrednici i gradske službe sa svojim volonterima.

Hrabrom i stručnom intervencijom svih prisutnih na terenu, požar je posle ponoći konačno stavljen pod kontrolu, čime je sprečeno dalje napredovanje plamena prema naselju i otklonjena neposredna opasnost. Tokom cele noći na terenu je boravila i gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović sa saradnicima, koja je koordinisala rad Gradskog štaba za vanredne situacije. Iako su kuće odbranjene, vatrogasne ekipe i dalje ostaju na požarištu kako bi pratile situaciju i sprečile ponovno aktiviranje vatre.

(Pančevac)