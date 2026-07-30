Vučić na otvaranju staklenog vidikovca na Kablaru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju Staklenog vidikovca “Kablar” na planini Kablar kod Čačka.

– Veliki Milutin Uskoković rekao je “Zavičaj nije samo zemlja na kojoj smo se rodili, već sve ono što smo u njoj zauvek ostavili”. Danas, na jednom od najlepših mesta u Srbiji, na vrhu Kablara, iznad Ovčarsko-kablarske klisure, zajedno obeležavamo otvaranje ovog vidikovca. Šta je bre ovo? Kakva bre televizija što leti? A, dobro. Prvog staklenog vidikovca u našoj zemlji, i jednog od najatraktivnijih u čitavoj Evropi. Sveti vladika Nikolaj Velimirović, životno i duhovno duboko vezan za manastir Ovčarsko-kablarske klisure, rekao je: “Daruj nam, Bože, onu ljubav koja ne traži svoje, koja ne pamti zlo, i koja nikada ne prestaje. ”

Naša ljubav, celog našeg naroda, koju je podario Srbiji, nikada neće i ne sme da prestane. U poslednjih nekoliko godina uložili smo milijardu dinara u puteve, parkinge, šetališta, uređenje Ovčar Banje, Prirodnjački centar, amfiteatar, pristanište, turističku infrastrukturu, i konačno ovaj vidikovac. Ovaj vidikovac trebalo bi da se isplati već u prvih godinu dana, kroz priliv turista, naplatu ulaznica i potrošnju u ovom kraju. Ovo je nešto novo, civilizacijska tekovina koja služi ljudima, prirodi i turizmu. Ovde nismo zidali ni kockarnice, ni naselje, ni hotele. Da ne bude samo da imam nešto protiv svega toga na nekom drugom mestu, jer i to donosi novac državi, ali ovde bi to zaista bio greh. Napravljeno je mesto odakle će stotine hiljada ljudi moći da vide čarobnu lepotu netaknute prirode, Ovčarsko-kablarske klisure, i da požele da ovde ostanu duže. Ponosan sam što smo ovde dokazali da privredni razvoj i zaštita prirode mogu da idu ruku pod ruku. Za nas je ovo i turistički, ali svakako i razvojni projekat. Hoću da se zahvalim, pre svega, meštanima čitavog Čačanskog i Dragačevskog kraja, koji su ovu inicijativu i ideju pomagali od početka. Hoću da se zahvalim i Ani Brnabić, koja je ovo gurala od početka do kraja. Mi smo novac s lakoćom obezbedili, sve drugo bilo je mnogo teže. Bilo je potrebno mnogo vremena, upornosti, i Goran Biljkuša je uspeo u tome. Tako da, čestitam ja tebi, i hvala još jednom za to što smo ovde ostavili Srbiji, ostavili našim građanima i našem narodu. Ovo je jedno od mnogo mesta koje smo obnovili u prethodnim godinama, a koja postaju važna turistička destinacija. Naša Srbija je neretko potcenjena kao turistički cilj, kao turistička destinacija, a mnogo toga imamo da ponudimo. Ovakvu lepotu teško ćete videti i u Toskani i u Pijemonteu, teško ćete videti i u dolini Rone, i u planinama oko Granobla. Malo koje zemlje može ovako nešto i ovakve vidike i vidikovce da ponudi. I zato pozivam sve građane Srbije da dođu da vide koliko nam je Srbija lepa, čitava zapadna Srbija, čitava centralna Srbija koja se odavde vidi. Mi ćemo nastaviti da ulažemo, da podstičemo privatnike koji će u podnožju da otvaraju svoje restorane, kafane, prodavnice, da zarađuju od svega ovoga. A posebno sam zadovoljan što sam video nepodeljenu sreću ovde od članova Čvrkića familije, legendarne porodice koja je u mnogo čime zadužila Srbiju do svih ostalih iz okoline. I ovo je nešto od onoga što smo predstavljali kao EXPO, nešto što je trebalo da pripada budućnosti, već danas je sadašnjost i prošlost; moramo da se orijentišemo na nove projekte i na nove stvari koje ćemo da radimo. U Čačku smo ostavili 3 autoputa, moramo još mnogo lokalnih, regionalnih, državnih puteva da uradimo, i još mnogo stvari, od bolnice u Čačku za koje je potrebno samo, u građevinskom smislu, da izdvojimo 100 miliona evra. Računajte najmanje još 30 miliona evra za opremanje te bolnice, ali tek tada ću moći da kažem da je Čačak dobio gotovo sve što je moguće od jedne države da dobije. Uradićemo i Borčevu halu, to smo obećali; nagovoriću i ove privatnike da malo ulože novca, malo više u stadion, i to je ono što možemo da uradimo. Ali ovo, Ana, ni tebi, niti svim ovim divnim ljudima ovde, niko nikada neće moći da oduzme. Hvala na trudu, na radu, a ja sam srećan što sam mogao Siniši da kažem da izdvoji pare, pošto da to nisam bio, ja vam te pare nikad u životu ne bih dao. Ovako smo uspeli da završimo, i mnogo sam srećan zbog toga. Predivno je ovde, pozivam sve ljude iz Beograda, Novog Sada, da dođu, da vide kako je prelepa Srbija, i da vide šta svi zajedno možemo da uradimo kada jesmo zajedno i kada jesmo ujedinjeni – rekao je Vučić tokom zvaničnog govora.

Prethodno je izneo prve utiske, rekavši da vidikovac izgleda prelepo i čudesno.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

– Pozivam sve ljude, pozivam sve građane Srbije da dođu da ovo vide. Da vide koliko nam je lepa Srbija, zato što smo svi mi, posebno iz urbanih sredina, a ja već silom prilika i zbog posla koji obavljam 30 i nešto godina, obilazim svaki komad ove zemlje, svaki pedal naše prelepe zemlje, pa znam. Ali pozivam ljude, to vam je na sat i 20 minuta od Beograda, bukvalno na sat i 20, sat i po maksimalno, sa ovim skretanjem od Ovčar Banje. Ovo je nešto veličanstveno, ovo je čudesno. I u bilo kojoj drugoj zemlji na svetu da se nalazi, mi bismo ga smatrali svetskim čudom i išli tamo da se slikamo, da pravimo, kako se to zove, slike za Instagram, selfije i ostala čuda. A ovako, pošto je u Srbiji, onda nam nikad ništa nije dobro. Mnogo sam srećan što sam video ove kablarce, domaćine, da su zadovoljni, da su srećni, i to je bukvalno velika stvar. 500 dinara je karta. Bio sam svuda, ne znam da postoji lepši pogled, čak ni onaj iz Beograda na Vodi, teško da možete da uporedite sa ovim. Teško da možete bilo šta da uporedite sa ovim. A bio sam čak i na Uvcu, dole, pitanje je, pitanje je da li možete ovakav pogled da dobijete. Čudesno je. I sad, ovo treba da znači razvoj turizma ovde i kao što ste videli, da se urade svi okolni putevi, što na kraju krajeva moramo da uradimo. Jer kad se vozite ovim dobrim putem kojim smo svi mi uglavnom došli, to izgleda kao da ste u Švajcarskoj i Austriji, a kad prođete ovim drugim putem, koji je lošiji, onda kao da ste u nekoj lošoj, neuređenoj, nerazvijenoj zemlji. Tako da, to, to su stvari koje moramo da promenimo. Ali sam mnogo srećan. Ovde je prelepo, ovde ima oko 885 metara nadmorske visine. Pogled, bukvalno, na pola Srbije – rekao je predsednik.

Vučić je rekao da je zadatak privući turiste iz velikih gradova u Srbiji da obiđu ove atrakcije.

– Naš je posao da prvo ljudi iz Beograda, Novog Sada i drugih bogatijih delova Srbije počnu da dolaze ovde, i da ostavljaju novac, i da nađu dobra mesta. A siguran sam da će stranci ovo da traže što je moguće više. I što biste vi, mlađi, rekli: “Ovo je najinstagramičnije mesto” i tako dalje, ako se to tako kaže. Tako da će ljudi da dolaze. Ali smo morali da uložimo dole, kao što sam rekao, i u železničku stanicu, i u amfiteatar, i u Prirodnjački muzej, da ponudite ljudima neki sadržaj. Potrebno je još sadržaja. Potrebno je još sadržaja, potrebno je još stvari da ljudima ponudimo. I verujem, na kraju, da će ljudi da budu srećni, da će da budu zadovoljni. Utrošili smo mnogo para. Ja sad ne mogu sve da vam saberem, ali računajte svakako preko 1,2 milijarde dinara za sve ovo što sam vam naveo da smo uradili. To je samo državnih para, i to vam je bez puteva. To puteve, kad dodate, to dodajte još koliko hoćete, pošto ste videli da su došli meštani iz sela Rožci, Prijevor, od Ljubića, odakle hoćeš, tako da sve to sad moraš da spajaš. Žena nam očita lekciju dole zbog rupe u tunelu gde je Ćira prolazio, tamo između Kamenice i Ovčar Banje, pa i to moramo da rešavamo. I sve što više radiš, sine, to više toga imaš da uradiš novog, zato što kad si nešto napravio lepim, onda ti želiš da sve u okolini bude takvo. Onda više ne možeš da pustiš da to izgleda loše i da bude ruglo kao što je bilo ranije. I kad završiš autoput do Požege, ti odmah gledaš kako ćeš da ga gradiš dalje do Užica. Kad završimo do Užica, onda ću da gledam kako ćemo do Višegrada, ovaj zapadni krak, i kako ćemo južni krak prema Čajetini i Novoj Varoši. I kada dođeš do Požege, takođe gledaš na drugu stranu, kad ćeš ka Arilju, Ivanjici, kad dođeš do Ivanjice, onda ćeš da gledaš do Duge Poljane, ili da odmah napadneš iz pravca Sjenice, i tako dalje. Zato što život to traži. Premrežili smo Srbiju autoputevima, ono što, da budemo sasvim fer, niko nije očekivao. Pusti politiku, pusti sve na stranu. Pričali su ljudi nekad davno: “Daj nam autoput”, nije Tito dao, pošto je bilo četnika ovamo, pa ne da, i svi znate sve priče. Svi pričali: biće autoput, bilo raznih, i iz Čačka, i odavde, i odande, na kraju završio neki Vučić. Ali nije završio samo Čačak-Beograd, nego je završio i Čačak-Požega, i Čačak-Kraljevo, i Kraljevo-Kruševac, i Kruševac-Pojate, pa guramo i od Kraljeva prema Raški. Zamisli vi sad, gde god budete krenuli, za jedno 2-3 godine imaćete brzu saobraćajnicu ili autoput, bukvalno u svakom smeru, svuda, iz Čačka. Još završimo obilaznicu, ovo 22 km oko Kragujevca, i dodamo to malo parče, 17 km, ako se ne varam, do Mrčajevaca, brze saobraćajnice, i sa Kragujevcem, dok si rekao keks, mada za većinu Čačana ide na gornji deo, preko Milanovca, dakle na ovu severnu obilaznicu što je radimo sad. Tako da, kako god okrenete, gde god da krenete, Čačak uz Niš je jedno od najpovezanijih mesta, sa boljom drugom infrastrukturom nego što ima Niš. Dakle, da budem sasvim iskren. Tako da, Čačak uz Beograd, verovatno najbolju infrastrukturu ima. Ali da li ima još mnogo da se radi? Da, ima još mnogo da se radi. Da li sam uvek zadovoljan? Nisam nikad zadovoljan. I nisam zadovoljan što nam fale pare za bolnice, a izgradili smo ih toliko i krenuli da gradimo toliko. I to će nam biti prvi zadatak za Čačak. Nadam se da će nova vlada to za sledeći, za rebalans koji bude radila za sledeću godinu, istog sekunda i istog trenutka, verujem da će doneti tu odluku. Ljudi, vi morate da razumete: to će da košta bez opreme 100 miliona evra. Čačak to sa opremom 130 miliona evra. Čačak to ne može platiti još 300 godina. Ne još 100 godina, još 300 godina Čačak to ne može da plati. To mora da plati Srbija. To cela Srbija to mora da plati. I to ljudi u Čačku moraju da znaju, zato što su tu uvek postojali ti kao “mrzim Beograd, mrzim ovo, mrzim ono”. Sad je vreme da Beograd počne da vraća one pare koje su u njega ulagali Čačani, koje su u njega ulagali Užičani, Nišlije i svi ostali. E, sad je vreme da Beograd i Novi Sad, koji su najrazvijeniji, počnu da vraćaju ostatku Srbije – rekao je Vučić.

(Objektiv)