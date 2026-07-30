Sportska dešavanja Južni Banat

OFK Vršac doveo pojačanje iz Vojvodine: Mladi Andrej Pivaš stiže na pozajmicu

16:00

30.07.2026

Podeli vest:

Foto: FB/OFK Vršac

Fudbalski klub OFK Vršac nastavlja sa aktivnim formiranjem igračkog kadra za predstojeću takmičarsku sezonu. Najnovije pojačanje u redovima vršačkog prvoligaša je mladi i perspektivni defanzivni vezista Andrej Pivaš, koji u klub stiže na pozajmicu iz novosadske Vojvodine.
Pivaš je prošao kompletnu i cenjenu omladinsku školu novosadskog superligaša, a uprkos godinama, već je uspeo da zabeleži vredne minute i stekne neophodno iskustvo u seniorskom fudbalu.

Dolazak u Vršac za njega predstavlja novo poglavlje u karijeri, gde će kroz kvalitetne utakmice imati priliku za dalji igrački razvoj, dok će stručni štab OFK Vršca dobiti značajnu opciju i čvrstinu u veznom redu za ostvarivanje klupskih ciljeva.
Uprava i navijači vršačkog kluba poželeli su Andreju dobrodošlicu, mnogo sportske sreće, dobre partije na terenu i što više zajedničkih pobeda u novom dresu.
(Pančevac)

Tagovi

Andrej Pivaš FK Vojvodina OFK Vršac Pojačanje Pozajmica prelazni rok Prva Liga Srbije

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.