Kakvi smo prema prirodi, tako će nam i vratiti: Vredne meštanke i gošće očistile centar Mramorka

Usporedno sa poznatim životnim mudrostima, ekipa sekcije „Kultura uređenja sela“ poslala je snažnu ekološku poruku i akcijom na terenu pokazala kako se voli svoje mesto.

Ekipa sekcije „Kultura uređenja sela“ iz Mramorka uspešno je sprovela još jednu akciju čišćenja i uređenja javnih površina, koja je održana u ponedeljak, 27. jula 2026. godine. Vođeni krilaticom „Kakvi smo prema prirodi – tako će nam i vratiti“, meštani su pokazali visok nivo ekološke svesti i želju da njihovo selo bude lepše i zdravije mesto za život.

Vredna ekipa bila je podeljena u dve radne grupe kako bi se efikasnije pokrio teren:

Prva grupa: Bila je zadužena za uklanjanje otpada na potezu od zgrade bivše diskoteke pa sve do Rumunske crkve.

Druga grupa: Detaljno je očistila prostor seoskog parka, usmeravajući se ka apoteci i lokalnoj školi.

Na terenu je zabeležena velika količina razbacanog smeća – od papira, kesa i plastičnih flašica, pa sve do čepova i limenki koji su narušavali izgled centra sela.

Ipak, zahvaljujući dobroj organizaciji Nade i Dušice, posao je završen sa lakoćom. Poseban podstrek akciji dale su dve divne devojčice, gošće Mramorka, koje su se dobrovoljno priključile radu i pokazale kako se razvija odgovoran odnos prema životnoj sredini od malih nogu.

Organizatori ističu da članovi ove sekcije svojim redovnim aktivnostima i trudom pozitivno utiču na širu okolinu, svesni činjenice da nas niko drugi neće promeniti ako sami to ne želimo. Akcija je završena uz srdačne pozdrave do sledećeg viđenja, sa zajedničkim ciljem – za lepši, uređeniji i čistiji Mramorak.

(Pančevac/S.L)