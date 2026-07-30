Vozači, oprez! Put Kovin – Ralja zatvoren za vozila od 3. avgusta

SMEDEREVO / KOVIN – Javno preduzeće „Putevi Srbije“ saopštilo je da će od 3. do 20. avgusta 2026. godine doći do privremene izmene i obustave saobraćaja na državnom putu I B reda broj 14, na ključnoj deonici Kovin–Ralja, zbog planiranih radova na zameni kolovoza.

Za vreme izvođenja radova biće potpuno zabranjen saobraćaj za putničke automobile na deonici od petlje kod Kovinskog mosta pa sve do pružnog prelaza u Radincu (od km 37+418 do km 44+110). Izuzetak od ove zabrane važiće isključivo za vozila koja idu do naseljenih mesta Kulič i Šalinac.

Detaljna ruta preusmerenja kroz Smederevo

Tokom trajanja radova, teretni saobraćaj će se u samoj zoni radova odvijati u jednoj saobraćajnoj traci uz naizmenično propuštanje vozila pomoću gradilišnih semafora.

Sa druge strane, svi putnički automobili biće preusmereni sa državnog puta na uličnu mrežu grada Smedereva, i to sledećom trasom u oba smera:

Šalinačka ulica

Ulica Đure Salaja

Ulica Miloša Velikog

Ulica Slobode

Ulica 17. oktobra

Ulica 16. oktobra

Ulica Crvene armije

Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju, smanje brzinu i prilagode vožnju uslovima na putu i u gradskim ulicama kroz koje se saobraćaj preusmerava.

(Pančevac)