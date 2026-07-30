Hitne mere na crpnoj stanici Bezdan zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije prof. dr Dragan Glamočić obišao je danas crpnu stanicu Bezdan, gde je sa potpredsednikom Pokrajinske vlade i pokrajinskim sekretarom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vladimirom Galićem i vršiocem dužnosti direktora JVP „Vode Vojvodineˮ Igorom Kolakovićem, razgovarao o hitnim merama koje se preduzimaju zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava.

Vodostaj Dunava kod Bezdana spustio se ispod nivoa za koji su postojeći kapaciteti crpne stanice prvobitno projektovani, dok prognoze ukazuju na dalje opadanje u narednim nedeljama i mesecima.

Glamočić je najavio da će se produbljivati dovodni kanali, angažovati dodatna mehanizacija i preduzeti sve mere kako bi se obezbedio što veći dotok vode i produžio rad crpne stanice.

Pored toga, zajedno sa inspekcijskim službama i Ministarstvom unutrašnjih poslova, pojačaćemo nadzor kako bismo sprečili nelegalno zahvatanje vode i sačuvali riblji fond, floru i faunu u kanalskoj mreži, istakao je on.

Ministar je dodao da je sistem u prethodnim godinama već značajno unapređivan, ali da sadašnji ekstremni uslovi pokazuju da će biti potrebne i dodatne investicije.

Prema njegovim rečima, postojeći sistem je projektovan na osnovu ranijih hidroloških podataka, ali danas ni nivo od minus 130 centimetara više nije dovoljan, zbog čega će biti neophodno da se koriguju projekti i obezbede nova ulaganja, kako bismo sistem prilagodili uslovima koji nas očigledno čekaju u budućnosti.

Glamočić je podsetio na to da je i Mađarska juče uvela vanredno stanje zbog ozbiljne nestašice vode i problema sa vodosnabdevanjem, što dodatno ukazuje na ozbiljnost aktuelne hidrološke situacije.

Galić je istakao da je Pokrajinska vlada proglasila vanrednu situaciju na teritoriji opština Sombor, Kula i Vrbas, koje su neposredno povezane sa funkcionisanjem Velikog bačkog kanala i crpne stanice u Bezdanu.

Kolaković je objasnio da su dosadašnjim merama – izmuljenjem i produbljivanjem korita, kao i intervencijama na agregatima, stvoreni uslovi da crpna stanica radi i pri izuzetno niskom vodostaju.

Tokom obilaska ukazano je i na to da niski vodostaj Dunava, osim snabdevanja vodom kanalske mreže, može da utiče i na navodnjavanje, očuvanje ekosistema i rečni transport, uključujući izvoz poljoprivrednih proizvoda i dopremanje energenata.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Pokrajinska vlada i JVP „Vode Vojvodineˮ nastaviće da svakodnevno prate stanje na terenu i zajednički sprovode sve raspoložive mere kako bi se umanjile posledice izuzetno nepovoljne hidrološke situacije.