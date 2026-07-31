Banatski Karlovac: Pronađeno beživotno telo muškarca, uviđaj u toku

Politika
Nova posebna licenca Ministarstva finansija SAD za NIS
Politika
00:05
01.08.2026
23:33Mladi čuvari tradicije oduševili Vranjance: UGMNZ „Goce Delčev“ uspešno predstavio autentične ukuse juga
23:33Mladi čuvari tradicije oduševili Vranjance: UGMNZ „Goce Delčev“ uspešno predstavio autentične ukuse juga
U Banatskom Karlovcu večeras je pronađeno beživotno telo muškarca, saznaje Telegraf.rs.
Prvi rezultati istrage pokazuju da je ubijen.
Uviđaj je u toku.
Za sada nema informacija o tome kako se zločin dogodio.
00:05
01.08.2026
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