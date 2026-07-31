Hronika

Banatski Karlovac: Pronađeno beživotno telo muškarca, uviđaj u toku

23:57

31.07.2026

Podeli vest:

Foto: MUP Srbije

U Banatskom Karlovcu večeras je pronađeno beživotno telo muškarca, saznaje Telegraf.rs.

Prvi rezultati istrage pokazuju da je ubijen.

Uviđaj je u toku.

Za sada nema informacija o tome kako se zločin dogodio.

Tagovi

Banatski Karlovac policija Uviđaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.