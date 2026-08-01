Nova posebna licenca Ministarstva finansija SAD za NIS

Ministarstvo finansija SAD izdalo je kompaniji NIS posebnu licencu kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije zaključno sa 28. avgustom 2026. godine. Ovom licencom omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji obuhvataju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja.

NIS ostaje posvećen naporima da obezbedi održivo poslovanje, uzimajući u obzir značaj koji kompanija ima za obezbeđenje energetske stabilnosti Republike Srbije i uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima.

NIS ovim putem izražava zahvalnost svim domaćim i stranim partnerima koji su podržali ovaj proces, kao i potrošačima i zaposlenima na ukazanom poverenju, podršci i razumevanju u izazovnim okolnostima.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD izdala je i novu licencu akcionarima i zainteresovanim stranama za nastavak pregovora o promenama u vlasničkoj strukturi sa važenjem do 28. avgusta 2026. godine.

(Pančevac)