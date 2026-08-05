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Dačić: Helikopteri gase požar u Deliblatskoj peščari

20:05

05.08.2026

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Foto: MUP Srbije

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova angažovalo sve raspoložive ljudske i tehničke kapacitete u gašenju požara u Deliblatskoj peščari, uključujući helikoptere Helikopterske jedinice H145 i H215 Super Puma, dok na požarište pristiže i helikopter Kamov Ka-32 kako bi se dodatno pojačali kapaciteti za gašenje požara iz vazduha.

„Na terenu su angažovana 32 vatrogasca-spasioca iz Kovina, Pančeva, Bele Crkve i Vršca sa 12 vozila, uz podršku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Beograda, Zrenjanina i Smedereva. Na mestu intervencije nalazi se i pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, koji neposredno koordinira aktivnostima na gašenju požara.
Požar je izbio 2. avgusta u mestu Šumarak, u Deliblatskoj peščari. Prvo požarište lokalizovano je 3. avgusta na površini od oko četiri hektara, dok je drugo lokalizovano na površini od oko dva hektara.

Foto: MUP Srbije

Foto: MUP Srbije

Foto: MUP Srbije

Foto: JP Vojvodinašume

Foto: MUP Srbije

Foto: MUP Srbije

Foto: MUP Srbije

Foto: JP Vojvodinašume

Naši pripadnici nastavljaju intenzivne aktivnosti na potpunoj likvidaciji svih žarišta i sprečavanju ponovnog širenja vatre.
Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da angažuje sve raspoložive kapacitete sve dok požar ne bude u potpunosti stavljen pod kontrolu“, izjavio je ministar Dačić.

(Pančevac/S.L)

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Tagovi

Deliblatska peščara Helikopteri Ivica Dačić Mup požar

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