Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari: Gori 200 hektara, povređen radnik

Usled izuzetno jakog vetra, požar u Deliblatskoj peščari se veoma brzo proširio i zahvatio veliku površinu bagremove šume. Prema prvim procenama, požar je zahvatio više od 200 hektara. Postoje indicije da se vatra na pojedinim delovima širila i kroz podzemni korenski sistem, što dodatno otežava gašenje, saopštila je JP Vojvodina.

Akcijom gašenja požara rukovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, dok su svi raspoloživi kapaciteti JP „Vojvodinašume“ stavljeni na raspolaganje i angažovani na terenu. Preduzeće je uputilo i tešku mehanizaciju, uključujući dva buldozera koja formiraju zaštitne protivpožarne pojaseve kako bi se sprečilo dalje širenje požara.

U akciji gašenja trenutno učestvuju tri specijalizovana helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova, a očekuje se i uključivanje Vojske Republike Srbije sa ljudstvom i mehanizacijom.

Nažalost, tokom intervencije jedan pripadnik JP „Vojvodinašume“ je povređen. Zaposleni Goran Servo bio je opkoljen vatrom i usled izlaganja dimu zadobio je posledice udisanja gasova. Nakon ukazane prve pomoći, prevezen je u zdravstvenu ustanovu radi dalje dijagnostike i lečenja.

JP „Vojvodinašume“ nastavlja da, u koordinaciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i drugim nadležnim institucijama, ulaže maksimalne napore kako bi požar bio stavljen pod kontrolu i kako bi se zaštitili ljudski životi, imovina i prirodna dobra. O daljem razvoju situacije javnost će biti blagovremeno obaveštavana.

Ponovo požar u Deliblatskoj peščari: Angažovana 2 helikoptera, gori 300 hektara šume