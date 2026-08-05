Južni Banat

Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari: Gori 200 hektara, povređen radnik

19:03

05.08.2026

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Foto: JP Vojvodinašume

Usled izuzetno jakog vetra, požar u Deliblatskoj peščari se veoma brzo proširio i zahvatio veliku površinu bagremove šume. Prema prvim procenama, požar je zahvatio više od 200 hektara. Postoje indicije da se vatra na pojedinim delovima širila i kroz podzemni korenski sistem, što dodatno otežava gašenje, saopštila je JP Vojvodina.

Foto: JP Vojvodinašume

Akcijom gašenja požara rukovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, dok su svi raspoloživi kapaciteti JP „Vojvodinašume“ stavljeni na raspolaganje i angažovani na terenu. Preduzeće je uputilo i tešku mehanizaciju, uključujući dva buldozera koja formiraju zaštitne protivpožarne pojaseve kako bi se sprečilo dalje širenje požara.

U akciji gašenja trenutno učestvuju tri specijalizovana helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova, a očekuje se i uključivanje Vojske Republike Srbije sa ljudstvom i mehanizacijom.

Foto: JP Vojvodinašume

Nažalost, tokom intervencije jedan pripadnik JP „Vojvodinašume“ je povređen. Zaposleni Goran Servo bio je opkoljen vatrom i usled izlaganja dimu zadobio je posledice udisanja gasova. Nakon ukazane prve pomoći, prevezen je u zdravstvenu ustanovu radi dalje dijagnostike i lečenja.

JP „Vojvodinašume“ nastavlja da, u koordinaciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i drugim nadležnim institucijama, ulaže maksimalne napore kako bi požar bio stavljen pod kontrolu i kako bi se zaštitili ljudski životi, imovina i prirodna dobra. O daljem razvoju situacije javnost će biti blagovremeno obaveštavana.

Ponovo požar u Deliblatskoj peščari: Angažovana 2 helikoptera, gori 300 hektara šume

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