Ponovo požar u Deliblatskoj peščari: Angažovana 2 helikoptera, gori 300 hektara šume

Helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova i sve raspoložive vatrogasne brigade, jedinice Šumskog gazdinstva „Banat, komunalnih preduzeća i dobrovoljnih vatrogasnih društava, ponovo su na terenu u Deliblatskoj peščari. Požar je zahvatio 300 hektara pod šumom. Očekuje se i dolazak Vojske Srbije.

Vatrena stihija „vaskrsla“ je uz pomoć vetra na lokaciji između Šumarka i Vrela. Zaostali ugarci u boroboj šumi, preneli su se par stotina metara dalje i buknula je bagremova šuma.

„Specijalni rezervat prirode Deliblatska peščara pod stalnim je nadzorom, ali na velike vrućine i konstantan vetar ne idu na ruku. Sa prošlim požarom, koji je zahvatio skoro 20 hektara borove šume, borili smo se pet dana, prvo sa zemlje, specijalnim vozilima i naprtnjačama, a potom se gašenju priključila i Helikopterska jedinica MUP. Nadamo se da ćemo obuzdati i ovu vatru. Nastavićemo sa dežurstvima“, reksao je zastupnik Šumskog gazdinstva „Banat“ Ivan Tešić.

Treći požar za mesec dana u Deliblatskoj peščari. Ko to pali naša prirodna bogatstva? pic.twitter.com/BE0CuvGYkh — Verna žena (@izvodi09) August 5, 2026

Nikako ne treba zaboraviti da je posao gašenja šumskih požara izuzetno opasan. Ljudi su izloženi ogromnim temperaturama, usled kojih se čak tope i zaštitne maske i odela, a neke vrste drveća zahvaćene plamenom doslovno eksplodiraju kao avionske bombe. Šumski požari su ponekad pojava ravna prirodnim nepogodama.

Nadležni ponovo apeluju na građane da budu odgovorni, da ne pale vatru na otvorenom i da svaku sumnjivu pojavu ili dim odmah prijave nadležnim službama.

(ePančevo)