Debeljača domaćin prvog takmičenja u kuvanju riblje čorbe

Nakon velikog uspeha i višedecenijske tradicije čuvene „Gulašijade“, Debeljača širi svoju gastronomsku ponudu i dobija još jednu atraktivnu manifestaciju. Ljubitelji dobre hrane, druženja i kulinarskih nadmetanja imaće priliku da se 16. avgusta okupe u parku kod lokalne crkve, gde će biti održano prvo zvanično takmičenje u kuvanju riblje čorbe.

Organizatori iz Mesne zajednice Debeljača već su otvorili prijave i pozivaju sve zainteresovane kulinare da obezbede svoje mesto na ovoj novoj letnjoj fešti.

Program manifestacije počeće okupljanjem i raspoređivanjem ekipa od osam časova ujutru, dok je zvaničan start kuvanja i paljenje gorionika zakazano za devet časova.

Kako bi privukli što veći broj učesnika i podstakli takmičarski duh, organizatori su obezbedili potpuno besplatno učešće za sve timove, kao i besplatnu ribu za pripremu čorbe. U cilju apsolutne regularnosti i obezbeđivanja jednakih uslova za sve kulinare, uvedeno je jedinstveno pravilo da se riblja čorba mora pripremati isključivo na butan gasu, čime će se izbeći razlike u jačini vatre i vrsti drveta.

O sudbini pripremljenih specijaliteta odlučivaće stručni ocenjivački žiri, koji će nakon degustacije proglasiti tri najbolje ekipe. Za pobednike su obezbeđeni pehari i vredne nagrade, a organizatori ne kriju optimizam da će ovo takmičenje brzo prerasti u tradicionalnu letnju manifestaciju koja će, uz „Gulašijadu“, postati zaštitni znak Debeljače. Svi zainteresovani kulinaru mogu podneti prijave najkasnije do 13. avgusta putem telefona 063/886-92-28 ili direktno u kancelariji sekretara Mesne zajednice Debeljača pozivom na broj 013/664-159.

(Pančevac)