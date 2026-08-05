Mladi iz sveta zajedno čuvaju Pupinovo nasleđe u Idvoru



IDVOR – Kada mladi ljudi iz različitih delova sveta dođu u jedno malo banatsko mesto, sa sobom ne donose samo alat i radnu energiju, već i želju da upoznaju novu kulturu i ostave svoj trag. U Idvoru se ovih dana obnavlja rodna kuća Mihajla Pupina, a u tom poslu učestvuju volonteri iz Španije, Turske, Nemačke, Slovenije, Meksika i Srbije,prenosi RTV.

Nisu svi putevi koji vode u Idvor isti. Neko je došao zbog upoznavanja Srbije, neko zbog novih iskustava, a neko zato što veruje da i mali doprinos može biti važan kada se čuva velika priča. Rodna kuća Mihajla Pupina okupila je mlade ljude iz različitih krajeva sveta, povezane zajedničkim ciljem – obnovom mesta u kojem je počeo životni put jednog od naših najvećih naučnika.

„Tražila sam na stranici u Valensiji, gde su bili ponuđeni različiti međunarodni kampovi. Odlučila sam se za ovaj zato što ništa nisam znala o Srbiji i bilo mi je interesantno da dođem ovde. Veoma mi se dopada, ljudi su fantastični i zadovoljna sam što sam deo ovog kampa“, kaže učesnica.

Obnova Pupinove kuće zahteva vreme, pažnju i posvećenost. Svaki detalj nosi deo prošlosti, a svaki urađeni posao korak je bliže cilju – da ovaj prostor ponovo zablista i postane mesto gde će buduće generacije moći da upoznaju život i nasleđe Mihajla Pupina.

„Ovo je originalno bila kuća od naboja. Međutim, kasnijim popravkama menjani su materijali, tako da ih sada zamenjujemo. Volonterima je interesantno, iako je naporno, ali dopadaju im se tradicionalni zanati i veštine koje su ovde naučili“, istakla je Marija Dragišić iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Iz malog Idvora u svet je krenuo mladić sa velikim snovima. Danas u njegovo rodno mesto dolaze mladi iz celog sveta kako bi pomogli da ta priča traje i dalje.

(RTV)