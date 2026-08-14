Srbija uvodi depozitni sistem: Za flaše i limenke vraćaju od 10 do 15 dinara kaucije

U Srbiji se uvodi dugonajavljivani depozitni sistem za ambalažu, koji podrazumeva uvođenje obavezne kaucije za jednokratnu plastičnu, staklenu i aluminijumsku ambalažu. Građani će prilikom kupovine pića plaćati višu cenu za iznos kaucije, koju će u potpunosti dobiti nazad kada praznu flašu ili limenku vrate u prodavnicu ili predaju specijalizovanim aparatima.

Cene kaucije zavise od zapremine ambalaže

Prema novom planu, iznos kaucije koji će se naplaćivati, a potom i vraćati građanima, direktno zavisi od veličine i vrste ambalaže:

10 dinara iznosiće kaucija za manje flaše i ambalažu (uglavnom do 0,5 litara).

15 dinara biće naknada za veće boce, plastičnu ambalažu veće zapremine i limenke.

Ovim merama država želi drastično da poveća stopu reciklaže i spreči odlaganje plastike i aluminijuma na divljim deponijama i u prirodi.

Kako će građani dobijati novac nazad?

Procedura povraćaja novca biće maksimalno pojednostavljena kako bi se motivisalo što više građana. Na svakoj ambalaži koja je u sistemu biće utisnut poseban bar-kod ili oznaka.

Građani će prazne boce moći da vrate na dva načina:

U maloprodajnim objektima: Prodavnice će imati obavezu da prime ambalažu i potrošaču na kasi isplate gotovinu ili umanje račun za iznos vraćene kaucije.

Preko pametnih automata (RVM aparata): Reciklažni automati biće postavljeni na frekventnim lokacijama i u velikim marketima. Nakon što aparat skenira i prihvati flašu, građanima će biti izdat vaučer koji mogu unovčiti ili iskoristiti za kupovinu.

Uvođenjem ovog modela, Srbija se pridružuje velikom broju evropskih zemalja koje su uspešno rešile problem ambalažnog otpada i podigle svest o važnosti primarne selekcije smeća.

(Novosti)