Dani štrudle“ u Dolovu od 2. do 5. septembra: Najava XXVII Štrudlijade

DOLOVO – Tradicionalna manifestacija „Dani štrudle”, u organizaciji Udruženja žena „Dolovke”, biće održana od 2. do 5. septembra, najavio je Organizacioni odbor ovog događaja.

Program manifestacije počinje u sredu i četvrtak, 2. i 3. septembra, promocijom na Pančevačkom korzou u periodu od 9 do 14 časova. U petak, 4. septembra, predviđeno je svečano otvaranje izložbe ručnih radova u prostorijama udruženja u Dolovu.

Centralni događaj, XXVII „Dolovačka štrudlijada”, održaće se u subotu, 5. septembra, u centru sela. Program tog dana počinje u 9 časova dočekom gostiju i uređenjem štandova, dok je zvanično otvaranje manifestacije i kulturno-umetnički program zakazan za period od 10.30 do 14 časova.

(Pančevac)