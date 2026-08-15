Dačić: Vatrogasni brod kod sela Dubovac u Deliblatskoj peščari

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas prilikom obilaska vatrogasnog broda kod sela Dubovac u Deliblatskoj peščari da se taj brod po prvi put u Srbiji koristi za gašenje šumskih požara i dodao da su trenutno aktivna 32 požara u Srbiji.

Dačić je istakao da je vatrogasni brod dosta korišćen u vreme NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine, kao i da je sada potreban na terenu zbog niskog vodostaja u kanalu Dunav-Tisa-Dunav.

„Mi se nalazimo u jednom drugom istorijskom fenomenu, a to je najniži nivo Dunava u 100, 150 godina, a potrebna vam je voda za gašenje požara. Mi sada, kada uzimamo vodu, kada uzimaju vodu helikopteri, kada uzimaju vodu naša vozila, mi praznimo i njihove kapacitete ovde. Time praznimo i kapacitet vodovoda, lokalnog i da bismo izbegli to da ovde ljudi ostanu bez vode, mi smo dovezli ovde brod, a on može da puni u isto vreme 24 vatrogasna vozila“, rekao je ministar.

Naglasio je da je važno to što nije bilo ljudskih žrtava i štete na infrastrukturi i izrazio nadu da će tako ostati sve dok se požari ne ugase.

Istakao je da je jutros oko 10 časova bilo 12 aktivnih požara na teritoriji Srbije, ali da su zbog duvanja vetra oni pojavili i na drugim lokacijama.

„Vetar duva, požari se brzo pojave i lokalizuju se“, objasnio je.

Prema njegovim rečima, pažnja vatrogasaca je trenutno usmerena na četiri najveća požara -u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, u okolini Bujanovca i kod Bojnika.

Dodao je da gašenje požara u selima u okolini Bujanovca otežava to što jedan deo te teritorije pripada Kopnenoj zoni bezbednosti zbog čega je potrebna dozvola KFOR-a za ulazak vatrogasaca u taj rejon, kao i to što se sumnja da je to područje minirano još iz perioda sukoba sa pripadnicima tzv. OVK.

„Vatrogasci ne mogu ni da uđu u taj prostor zato što postoji osnovana sumnja da je to područje minirano još iz onog perioda sukoba sa OVK. To je čak opasno i da helikopteri deluju zato što ne znate da li je možda to opasno za njih ukoliko se eventualno aktivira neka mina. To je negde na 200 hektara i za sada se to drži pod kontrolom, u smislu toga da nema opasnosti po infrastrukturu, po objekte, po ljude“, rekao je Dačić.

Komentarišući tvrdnje da su vatrogasci napustili Dubovac, ministar je rekao da neki ljudi žive na lažima.

„Cela ova linija se ovde brani i ja bih zamolio da u to ne uvlače ove ljude koji ulažu veliki napor, herojski napor, nadljudski napor, praktično ovde borave i pomažu ljudima. Ovde nisu samo ljudi iz ovoga kraja, ovde su vatrogasci iz cele, iz cele Srbije. I sad, on je došao, ne znam iz kog mesta iz Srbije, a oni ovde lažu o njemu svašta“, rekao je Dačić.



Istakao je i da je tako bilo kod Bujanovca, gde je, kako je rekao, namerno otišao pošto je to albansko selo, da niko ne može da kaže da prave razliku.

„Ne može država da opremi svaku, svaku vatrogasnu stanicu u Srbiji najsavremenijom opremom. Bez obzira što smo mi kupili 150 vozila i helikoptere, i ljude, za obuke, za poslove i sve ostalo. Ali ima i nekih vozila koja se koriste sve dok mogu da se koriste – stari Fapovi kamioni, Vazovi kamioni, znači uvoz, iz ’79. godine“, rekao je Dačić.

Naveo je primer vatrogasca iz Kraljeva koji je angažovan na planini Stolovi, a kome je, dok je on spašavao tuđe kuće i imovinu, izbio požar u njegovoj kući.

„I zaista ti ljudi ne zaslužuju onda da ih neko vređa i omalovažava“, zaključio je Dačić.

Naveo je da su demonstranti ranije skandirali „Idite na Kosovo“, a sada „Idite u Deliblatsku peščaru“ i naglasio da je policija išla i na Kosovo i na Deliblatsku peščaru.

Na pitanje o uvođenju posebnog statusa pripadnicima sektora za vanredne situacije, dačić je podsetio da je taj sektor osnovan za vreme njegovog prethodnog mandata u MUP-u i da se tada govorilo da li da bude pri Ministarstvu odbrane, pri MUP-u ili da bude neka agencija.

„Bez logistike koju imamo mi u MUP-u teško da može da radi ovaj sektor“, rekao je Dačić.

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić rekao je da je u poslednjih 8-9 dana u Srbiji bilo 1.415 požar, a da je požar u Gornjem Milanovcu koji je bio izazovan, lokalizovan najviše zahvaljujući Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Pranjani“.

„Pre nekoliko godina počeli smo da dižemo dobrovoljna vatrogasna društva i evo, sad se pokazalo konkretno tamo. Dobrovoljno vatrogasno društvo ‘Pranjani’ prvi su izašli i učinili zaista ogroman napor da taj požar bude lokalizovan i da se stavi pod kontrolu nakon dolaska naših jedinica, da bude lokalizovan, tako da meštani tog kraja mogu da budu mirni“, ocenio je Čaušić.

Zamenik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije MUP-a Aleksandar Radosavljević rekao je da je danas u Deliblatskoj peščari angažovano oko 320 pripadnika različitih službi.

„Tu su prvenstveno vatrogasci i spasioci, pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, imamo pripadnike Vojske Republike Srbije, Srpsko-ruski humanitarni centar je tu, naravno, Vojvodina šume, Srbija šume, Srbija vode, i svi zajedno radimo da jednostavno ovaj požar stavimo pod kontrolu. Ono što je nama najbitnije je da nemamo ugroženih objekata“, naveo je Radosavljević.

Dodao je da im dodatni problem prave požari koji se ponovo pojavljuju na mestima gde su ugašeni prethodnih dana i gde plamen nije viđen po tri ili četiri dana i objasnio je da je zbog jakog vetra i podzemnih požara.

„Jednostavno, sve je suvo u pesku, trava, tinja ispod površine, prenese se na drugi deo koji je ostao, koji nije izgoreo, i ponovo dođe do požara. Ali takve požare vrlo brzo stavljamo pod kontrolu, znači u roku od desetine minuta ti su požari pod kontrolom. Znači, linija naseljenih mesta je u potpunosti obezbeđena sa našim ljudstvom i sa vozilima“, istakao je Radosavljević.

Naglasio je da su dezinformacije da vatrogasci napuštaju selo Dubovac.

„Naprotiv, ako prođete, kompletno pored celog sela je postavljena linija odbrane, tako da tu smo danonoćno, 24 časa, za naše građane“, rekao je Radosavljević.

(Pančevac/RTS)