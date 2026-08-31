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Nova pravila za električne dvotočkaše: Sve o rokovima i registraciji

12:00

31.08.2026

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BEOGRAD – Vlada Srbije donela je Uredbu o posebnim uslovima za identifikaciju i registraciju vozila sa dva točka sa elektromotorom koja imaju pedale i mesto za sedenje. Nova pravila odnose se na fabrički proizvedena, uvezena ili u zemlji sklopljena vozila najkasnije do 27. juna ove godine, a za koja do sada nije bila utvrđena odgovarajuća vrsta vozila.
Vlasnici ovih e-vozila moraće najpre da prođu proceduru utvrđivanja tehničkih karakteristika i dobiju namensku nalepnicu, nakon čega slede tehnički pregled i zvanična registracija.
 Ključni rokovi za vlasnike
Za proces legalizacije specifičnih električnih dvotočkaša propisani su sledeći vremenski okviri:
  • 1. februar naredne godine – Krajnji rok za podnošenje zahteva za utvrđivanje tehničkih karakteristika.
  • 1. marta iste godine – Krajnji rok za podnošenje zahteva za upis u Jedinstveni registar vozila.

 Procedura korak po korak: Kako do tablica?
Pregled i procenu obavljaće pravno lice koje je već zaduženo za izdavanje nalepnica za laka električna vozila, dok ceo proces prati Agencija za bezbednost saobraćaja.
1. Kategorizacija i lepljenje nalepnice
Nakon provere, vozilo se svrstava u jednu od tri kategorije: bicikl, moped ili motocikl. Vlasnik dobija nalepnicu koja sadrži snagu elektromotora, konstrukcijsku brzinu i sedmocifreni serijski broj. Oznaka se lepi na gornji deo nepomičnog stuba upravljača, a vozilo i mesto lepljenja se fotografišu. Ukoliko se karakteristike ne mogu utvrdi, nalepnica se ne izdaje.
Napomena: Kod mopeda i motocikala ova nalepnica zamenjuje proizvođačku tablicu, a njeni podaci postaju identifikaciona oznaka vozila i motora.
2. Dobijanje uverenja i tehnički pregled
Vozila klasifikovana kao moped ili motocikl dobijaju uverenje o utvrđenim tehničkim karakteristikama od Agencije. Ovaj dokument zamenjuje uobičajenu dokumentaciju i preduslov je za prvi redovni tehnički pregled, koji se mora obaviti pre samog upisa u registar.
3. Upis u Jedinstveni registar vozila
Za finalnu registraciju biće vam potrebni: registracioni list, uverenje Agencije i dokaz o uplaćenim propisanim troškovima. U evidenciji će stajati da vozilo ima jedno mesto za sedenje, dok će se kao godina proizvodnje voditi godina u kojoj je izdata nalepnica.
Finansijske olakšice i popusti
Uredba donosi i dobre vesti za kućni budžet vlasnika koji tek ulaze u ovaj proces:
  • Besplatna prva registracija: Fizičko lice koje prvi put podnosi zahtev oslobođeno je plaćanja troškova za jedno vozilo. To obuhvata izdavanje nalepnice, sam obrazac, kao i izdavanje uverenja o tehničkim karakteristikama.
  • Ograničena cena tehničkog pregleda: Cena prvog redovnog tehničkog pregleda za ove dvotočkaše ne sme biti viša od najniže utvrđene cene redovnog godišnjeg pregleda za mopede i motocikle.

Kompletno uputstvo za podnošenje i obradu zahteva biće blagovremeno objavljeno na zvaničnom sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja, preneo je Blic.

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