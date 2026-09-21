Velika akcija čišćenja u Vršcu nakon Grožđebala

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21.09.2026
Dok je većina građana spavala, nakon završetka trodnevne manifestacije, timovi JKP „Drugi oktobar“ izveli su veliku akciju čišćenja.
Već od 3 časa posle ponoći, pa sve do samog svitanja, vredni radnici Sektora održavanje javnih površina čistili su centar Vršca od otpada i smeća. Na terenu su bila angažovana specijalizovana vozila, ljudstvo i mehanizacija kako bi gradske ulice, trgovi i trotoari u ranim jutarnjim satima bili čisti i bezbedni za sve prolaznike.
Zahvaljujući njihovom predanom radu, Vršac se još jednom probudio čist i spreman za svoj svakodnevni ritam.
(eVršac)
12:30
21.09.2026
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