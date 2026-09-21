Servisne informacije

Hitna pomoć: 2 intervencije na javnim mestima

08:47

21.09.2026

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Foto: Printscreen

PANČEVO – Kod Dinamovog stadiona, alkoholisana osoba je prevezena do kuće. U Žičkoj ulici pala je jedna osoba. Zbog povrede glave, prevezena je do hirurga.

Lekari Hitne pomoći su imali 2 intervencije na javnim mestima. Saobraćajnih udesa nije bilo.

U toku dana obavljeno je 4 transporta van grada.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 54 pacijenata, među kojima je bilo i šestoro dece. Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

(Pančevac)

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