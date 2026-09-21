Hitna pomoć: 2 intervencije na javnim mestima

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12:30
21.09.2026
PANČEVO – Kod Dinamovog stadiona, alkoholisana osoba je prevezena do kuće. U Žičkoj ulici pala je jedna osoba. Zbog povrede glave, prevezena je do hirurga.
Lekari Hitne pomoći su imali 2 intervencije na javnim mestima. Saobraćajnih udesa nije bilo.
U toku dana obavljeno je 4 transporta van grada.
U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 54 pacijenata, među kojima je bilo i šestoro dece. Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.
(Pančevac)
12:30
21.09.2026
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