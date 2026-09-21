Određen pritvor Vrščaninu: Pronađeno 959 tableta opojne droge

Više javno tužilaštvo u Pančevu je dana 20. septembra donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog A.Ć. (rođen 1994. godine) iz Vršca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je dana 18.9.2026. godine oko 23.00 časa u stanu u Vršcu, u ul. Abraševićeva, neovlašćeno držao radi prodaje 959 tableta opojne droge MDMA – ekstazi u količini od 394 grama, kao i vagicu za precizno merenje.

Nakon saslušanja osumnjičenog u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, Viši sud u Pančevu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor osumnjičenom u trajanju do 30 dana zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva.

(Pančevac)