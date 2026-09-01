770.000 đaka danas seda u školske klupe, više od 62.500 prvaka
Nova školska 2026/27 godina počinje danas, a nastavu će ukupno pohađati 770.000 učenika, od čega 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca. U školske klupe prvi put će sesti više od 62.500 prvaka.
Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković ranije je rekao da su škole spremne da 1. septembra dočekaju đake i da nema razloga da nova školska godina ne počne regularno.
„Planovi i program su utvrđeni, u nekim razredima su inovirani i u srednjoj i u osnovnoj školi. Đaci su upisani, završen je drugi upisni rok u srednjim školama“, rekao je Stanković.
Učenici u centralnoj Srbiji prvo polugodište privode kraju krajem decembra – osnovci 30. decembra, dok srednjoškolci obaveze završavaju dan kasnije.
Posle novogodišnjih i božićnih praznika, povratak u školske klupe, prema školskom kalendaru, predviđen je za ponedeljak, 18. januar.
U AP Vojvodini nastava u prvom polugodištu traje do 23. decembra, a đaci se, nakon kraćeg zimskog odmora, vraćaju na časove 11. januara.
Maturanti gimnazija sa nastavom završavaju najranije – 21. maja, dok se đaci završnih razreda stručnih škola i osmaci raspuštaju 28. maja. Za ostale osnovce poslednji školski dan je 11. jun, a za srednjoškolce 18. jun.
Značajna novina u predstojećoj godini je i mogućnost organizovanja jednodnevnih poseta međunarodnoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu, u periodu od 17. maja do 25. juna.
Ministarstvo je navelo da ove aktivnosti ne menjaju ekskurzije već služe kao dopuna programu, nisu obavezne i sprovode se isključivo uz odobrenje roditelja.
Za predstojeću školsku godinu predviđena je i raspodela besplatnih udžbenika koje će škole učenicima deliti od 1. septembra.
Pravo na besplatne udžbenike ostvaruju učenici iz socijalno ugroženih porodica, deca koja nastavu pohađaju po individualnom obrazovnom planu, treće i svako naredno dete u sistemu obrazovanja, kao i učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom kojima su potrebna prilagođavanja, bilo da nastavu prate na srpskom ili na jednom od osam jezika nacionalnih manjina.
Sve osnovce u Srbiji na početku školske godine dočekaće i više od 540.000 „Ekspo 2027“ školskih setova sa motivima izložbe i maskotama Milicom i Rastom, saopštila je kompanija Ekspo 2027.
Kompleti sadrže torbu za blok, blok 5, sveske, drvenu olovku i raspored časova sa zanimljivostima o međunarodnim izložbama.
Uz to, za osnovne i srednje škole obezbeđeno je i oko 8.000 sportskih setova, pri čemu svaki sadrži po tri fudbalske, košarkaške i odbojkaške lopte namenjene časovima fizičkog i vannastavnim aktivnostima.Kada je reč o novinama u okviru nastavnog prorama za predstojeću školsku godinu, Ministarstvo prosvete podseća da su krajem 2024. godine usvojeni novi standardi postignuća za 33 nastavna predmeta u sva tri obrazovna ciklusa, čime je postavljen temelj za modernije obrazovanje.
Takođe, pripremljeni su i usvojeni planovi i programi nastave i učenja za prvi i peti razred osnovne i prvi razred srednje škole, čija je primena predviđena od školske 2027/2028. godine, dok je u toku izrada programa za drugi i šesti razred osnovne i drugi i treći razred gimnazije, koji će se primenjivati od 2028/2029. godine.
U ponudi srednjih stručnih škola nalazi se oko 200 obrazovnih profila iz 14 područja rada, usaglašenih sa standardima kvalifikacija i potrebama privrede.
Za školsku 2026/2027. godinu uvedeno je šest novih i inovirana četiri profila, za koje je zabeleženo veliko interesovanje učenika uz popunjenost blizu 100%, pri čemu su najveću popularnost ostvarili smerovi za tehničara mehatronike vozila, tehničara obnovljivih izvora energije, tehničara vitikulture i enologije, mehaničara za montiranje i održavanje alata i firmopisca.
Prošle školske godine uvedena su 34 nova profila, a iz Ministarstva prosvete ističu da je reforma nastavnih planova stalan proces usmeren ka poslovima budućnosti, poput zelene tranzicije, biotehnologije, nanotehnologije, robotike i veštačke inteligencije.
(Una.rs)