Pušten u rad Čibuk 2 – novi vetropark na teritoriji opštine Kovin

Kompanija “Masdar” iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i finska kompanija “Taaleri Energia” danas su zvanično pustile u rad vetropark Čibuk 2 snage 154 megavata, smešten na teritoriji opštine Kovin, jugoistočno od postojećeg vetroparka Čibuk 1.

Drugi projekat u okviru kompleksa Čibuk povećava ukupno instaliranu snagu na 312 megavata, što je dovoljno za snabdevanje oko 178.800 srpskih domaćinstava električnom energijom.

Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović kaže da su kompanije “Masdar” i “Taaleri Energia” jedne od najvećih investitora u sektoru obnovljivih izvora energije (OIE) u Srbiji.

“Njihova dva projekta, Čibuk 1 i Čibuk 2 čine blizu 25 odsto trenutnog ukupnog kapaciteta solarnih i vetroelektrana u Srbiji, čija proizvodnja može da snabde blizu 180.000 domaćinstava. Vetropark Čibuk 1 bio je projekat koji je pokazao potencijal energije vetra u Srbiji u ranoj fazi našeg tržišta, dok je Čibuk 2 primer uspešnog projekta u zrelijoj fazi tržišta OIE u Srbiji”, navela je Đedović Handanović u hotelu “Sent Redžis” u Beogradu.

Prema njenim rečima, Srbija je postavila ambiciozne, ali dostižne ciljeve u oblasti obnovljivih izvora energije (OIE).

Elektroprivreda Srbije, kako kaže, već koristi energiju koja se proizvodi u Čibuku 1 i Čibuku 2.

“Cilj je da do 2030. imamo oko 3,5 gigavata iz vetra i solara, odnosno da svaki drugi proizvedeni megavat-sat bude iz čistih izvora”, rekla je Đedović Handanović.

Taj cilj se, kako kaže, ne može ostvariti samo javnim investicijama, već i snažnim učešćem privatnog sektora.

“Tako smo radili u prethodne četiri godine, a rezultat je da je ukupan kapacitet OIE povećan sa oko 400 megavata na više od 1,3 gigavata.

Tome su doprinela i dva kruga uspešno sprovedenih aukcija, kojima smo privukli blizu 1,5 milijardi evra investicija u 17 novih elektrana,ukupne snage 1,2 gigavata”, rekla je Đedović Handanović.

Izvršni direktor kompanije “Masdar” Mohamed Džamil Al Ramahi naveo je da je u pitanju važna prekretnica u razvoju OIE u Srbiji.

Prema njegovim rečima, Čibuk 1 zajedno sa Čibukom 2 čine najveće čvorište energije vetra u Srbiji, ali i na Zapadnom Balkanu.

“Vetroelektrane su pre deceniju u Srbiji bile tek u začetku. Čibuk 1 je bio glas poverenja u Srbiji, a Čibuk 2 je dokaz šta nam je to poverenje donelo”, rekao je Al Ramahi.

Dodaje da će kompanija nastaviti da gradi i ulaže u Srbiju.

“Hvala svim našim partnerima i građanima Srbije koji su podržali naš projekat. Ispunili smo svoja obećanja, ali ovde smo da ostanemo još dugo”, rekao je Al Ramahi.

Generalni direktor kompanije “Taaleri Energia” Kai Rintala kaže da je ovo samo jedan od projekata koji kompanija razvija u Srbiji.

“Privilegovan sam što sam bio deo ovog putovanja i nadam se da ćemo nastaviti dalje”, rekao je Rintala.

Događaj je prisustvovao i ambasador UAE Ahmed Hatem Almenhali.

Vetropark Čibuk 2 nalazi se na oko 40 kilometara od Beograda, između sela Bavanište i Mramorak.

Na godišnjem nivou, ovaj vetropark će doprineti smanjenju emisije za približno 311.200 tona ugljen-dioksida u odnosu na proizvodnju iz termoelektrana na ugalj.

Takođe će doprineti smanjenju emisija sumpor-dioksida za oko 12.700 tona, azotnih oksida za 1.470 tona i fine prašine za 512 tona godišnje.

Lokalitet vetroparka Čibuk 2 obuhvata oko 4.750 hektara zemljišta koje se intenzivno koristi u poljoprivredne svrhe.

Nakon izgradnje, vetropark zauzima samo mali deo ove površine, tako da se više od 99 odsto zemljišta i dalje nesmetano obrađuje.

Izgradnja vetroparka počela je tokom 2024. godine, a protekle godine je pušten u probni rad.

(Pančevac)