Održana 16. sednica Skupštine opštine Kovačica

Šesnaesta sednica Skupštine opštine Kovačica održana je u ponedeljak, 14. septembra, u velikoj sali za sednice zgrade Opštinske uprave. Pred odbornicima našlo se 5 tačaka dnevnog reda: Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Galerije naivne umetnosti Kovačica, kao i Predlog pravilnika kojim se uređuje pravo na regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola sa teritorije opštine Kovačica za školsku 2026/2027. godinu, prenosi RTV Kovačica.

Kao treća tačka dnevnog reda razmatran je i Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Kovačica za period od januara do juna 2026. godine. Četvrta tačka dnevnog reda odnosila se na Informaciju o usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih organizacija, čiji je osnivač Skupština opštine Kovačica, za period od 1. januara do 30. juna ove godine. Poslednja, 5. tačka dnevnog reda odnosila se na Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Saveta za poljoprivredu i stočarstvo.

Prva, treća, četvrta i peta tačka dnevnog reda usvojene su sa 18 glasova za, nijednim uzdržanim i nijednim protiv, dok je 2. tačka dnevnog reda, Predlog pravilnika kojim se uređuje pravo na regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola sa teritorije opštine Kovačica za školsku 2026/2027. godinu, usvojena jednoglasno, sa 21 glasom za. Sednici su prisustvovala 22 odbornika, dok je glasanju priustvovao 21 odbornik.

(RTV Kovačica)