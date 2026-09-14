RIK proglasio izbornu listu “Ivica Dačić – faktor stabilnosti”

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Republička izborna komisija (RIK) je na današnjoj sednici proglasila izbornu listu “Ivica Dačić- Fator stabilnosti” koalicije Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije, Socijaldemokratske partije Srbije i Zelenih Srbije za vanredne parlamentarne izbore, zakazane za 25. oktobar.
RIK je utvrdio da je od 21. 266 podnetih potpisa 18.162 potpisa pravno valjano tako da su stvoreni uslovi da se lista proglasi.
Predstavnici koalicije oko SPS predali su listu u subotu u 21.35 sat sa 250 kandidata i ona će biti pod rednim brojem dva na zbirnom glasačkom listiću.
(Pančevac)
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